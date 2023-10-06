В челябинский детсад завезли свердловскую свинину неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, продукты, стейк, готовка, еда, мясо, приготовление еды
После отделения мяса от полутушки и костей, вес, по документам, не изменился Фото:

Одна из фирм Челябинска завезла в детский сад партию свинины, нарушающую нормы безопасности питания. Мясо компании поставил пищевой комбинат из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«ООО „Н.“ из Челябинска поставила челябинскому детсаду 63 килограмма свиного замороженного окорока по документам, произведенного на комбинате в Свердловской области. Выявлено, что мясо произведено из нелогичного объема сырья», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.

В документах указано, что из 5,9 тысяч килограмм мяса на кости комбинат произвел партию бескостного окорока того же веса. В ведомстве отметили, что мясо с нарушениями в документах, может нести вред здоровью. Администрации детсада предложили временно изъять окорок из оборота и изолировать от других продуктов.

Пробы мяса будут отправлены в лабораторию. Ответственный за оформление документов на партию получил предупреждение.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из фирм Челябинска завезла в детский сад партию свинины, нарушающую нормы безопасности питания. Мясо компании поставил пищевой комбинат из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «ООО „Н.“ из Челябинска поставила челябинскому детсаду 63 килограмма свиного замороженного окорока по документам, произведенного на комбинате в Свердловской области. Выявлено, что мясо произведено из нелогичного объема сырья», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. В документах указано, что из 5,9 тысяч килограмм мяса на кости комбинат произвел партию бескостного окорока того же веса. В ведомстве отметили, что мясо с нарушениями в документах, может нести вред здоровью. Администрации детсада предложили временно изъять окорок из оборота и изолировать от других продуктов. Пробы мяса будут отправлены в лабораторию. Ответственный за оформление документов на партию получил предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...