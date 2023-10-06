В челябинский детсад завезли свердловскую свинину неизвестного происхождения

06 октября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

После отделения мяса от полутушки и костей, вес, по документам, не изменился Фото: Илья Московец © URA.RU Одна из фирм Челябинска завезла в детский сад партию свинины, нарушающую нормы безопасности питания. Мясо компании поставил пищевой комбинат из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «ООО „Н.“ из Челябинска поставила челябинскому детсаду 63 килограмма свиного замороженного окорока по документам, произведенного на комбинате в Свердловской области. Выявлено, что мясо произведено из нелогичного объема сырья», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. В документах указано, что из 5,9 тысяч килограмм мяса на кости комбинат произвел партию бескостного окорока того же веса. В ведомстве отметили, что мясо с нарушениями в документах, может нести вред здоровью. Администрации детсада предложили временно изъять окорок из оборота и изолировать от других продуктов. Пробы мяса будут отправлены в лабораторию. Ответственный за оформление документов на партию получил предупреждение.

Одна из фирм Челябинска завезла в детский сад партию свинины, нарушающую нормы безопасности питания. Мясо компании поставил пищевой комбинат из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «ООО „Н.“ из Челябинска поставила челябинскому детсаду 63 килограмма свиного замороженного окорока по документам, произведенного на комбинате в Свердловской области. Выявлено, что мясо произведено из нелогичного объема сырья», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. В документах указано, что из 5,9 тысяч килограмм мяса на кости комбинат произвел партию бескостного окорока того же веса. В ведомстве отметили, что мясо с нарушениями в документах, может нести вред здоровью. Администрации детсада предложили временно изъять окорок из оборота и изолировать от других продуктов. Пробы мяса будут отправлены в лабораторию. Ответственный за оформление документов на партию получил предупреждение.