В челябинский детсад завезли свердловскую свинину неизвестного происхождения

Одна из фирм Челябинска завезла в детский сад партию свинины, нарушающую нормы безопасности питания. Мясо компании поставил пищевой комбинат из Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«ООО „Н.“ из Челябинска поставила челябинскому детсаду 63 килограмма свиного замороженного окорока по документам, произведенного на комбинате в Свердловской области. Выявлено, что мясо произведено из нелогичного объема сырья», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.
В документах указано, что из 5,9 тысяч килограмм мяса на кости комбинат произвел партию бескостного окорока того же веса. В ведомстве отметили, что мясо с нарушениями в документах, может нести вред здоровью. Администрации детсада предложили временно изъять окорок из оборота и изолировать от других продуктов.
Пробы мяса будут отправлены в лабораторию. Ответственный за оформление документов на партию получил предупреждение.
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