В районе ХМАО введены ограничения движения из-за гололеда

17 ноября 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок за город Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганском районе (ХМАО) на нескольких участках трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» ограничено движение для транспорта. В Госавтоинспекции сообщают, что меры введены из-за гололеда. «Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении в связи с обледенением проезжей части ограничения в движении на участке с 642 по 572 километр автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в обоих направлениях для всех видов транспортных средств. С 698 по 642 километр введено ограничение для грузовых автомобилей и автобусов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей просят воздержаться от поездок по загородным автодорогам. Из-за сильной метели и снега днем 17 ноября на нескольких трассах в ХМАО установлена максимальная скорость движения 70 километров в час. Временное ограничение действует на автодорогах Нижневартовск — Радужный, объезд Радужного и Радужный — Новоаганск.

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на нескольких участках трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» ограничено движение для транспорта. В Госавтоинспекции сообщают, что меры введены из-за гололеда. «Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении в связи с обледенением проезжей части ограничения в движении на участке с 642 по 572 километр автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в обоих направлениях для всех видов транспортных средств. С 698 по 642 километр введено ограничение для грузовых автомобилей и автобусов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей просят воздержаться от поездок по загородным автодорогам. Из-за сильной метели и снега днем 17 ноября на нескольких трассах в ХМАО установлена максимальная скорость движения 70 километров в час. Временное ограничение действует на автодорогах Нижневартовск — Радужный, объезд Радужного и Радужный — Новоаганск.