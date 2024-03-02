Карта спецоперации на Украине 2 марта: российский снайпер за ночь уничтожил отделение ВСУ

Российский снайпер группировки войск «Запад» за ночь ликвидировал отделение солдат ВСУ под Купянском. Также бойцы «восточной» группировки уничтожили десятки целей противника на южнодонецком направлении. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Купянское направление
Снайпер «западной» группировки войск за ночь уничтожил отделение ВСУ. Военный уточнил, что ликвидировал до семи солдат, а восьмого — ранил. Свои цели он поражает с расстояния от 450 до 100 метров, передает слова бойцы Минобороны РФ.
Южнодонецкое направление
Российские войска с помощью расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили десятки целей ВСУ. Так, армией РФ были уничтожены бронетранспортеры М113 и 155-миллиметровые гаубицы М777.
Донецкое направление
Подразделения группировки «Юг» улучшили свое положение по переднему краю донецкого направления. Кроме того, бойцы нанесли огневое поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ. В результате ударов противник потерял более 400 военных, сказал глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также уничтожены две боевые машины и 12 автомобилей.
Также российские войска продвинулись в районе Бердычей. Продолжаются боестолкновения недалеко от Орловки и Тоненького. Кроме того, бойцы РФ освободили южную часть Новомихайловки, передает Readovka.
Авдеевское направление
Экипажи истребителей Су-35С выполняют боевое дежурство в воздухе. Нахождение российской авиации в небе не дает самолетов ВСУ взлететь с местных аэродромов, сообщили в Минобороны.
Запорожское направление
Российские десантники заняли несколько украинских опорных пунктов в районе Вербового. В ходе боев несколько украинских бойцов были взяты в плен.
В Работино и у Новодонецкого продолжаются ожесточенные бои. Также армия России атаковала украинские позиции в районе Урожайного.
Артемовское направление
Бойцы РФ выбили ВСУ из позиций в восточной части Красного (Ивановского). Продолжаются бои за населенный пункт Богдановка.
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