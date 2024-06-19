Артисты Северной Кореи спели песни SHAMANa в честь Путина

В Северной Корее артисты устроили специальный концерт в честь визита российского президента Владимира Путина. На мероприятии, проходившем в Пхеньянском доме спорта, были исполнены известные русские песни. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Корейская певица спела песню певца SHAMAN`a «Встанем». Также звучали другие военно-патриотические произведения, такие как «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа» и «Катюша». Прозвучали и другие популярные русские песни, в том числе «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят». Артисты Северной Кореи пели эти песни на русском и корейском языках, тем самым отдавая дань уважения российской музыкальной культуре.
Владимир Путин 18 июня посетил Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Между странами был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, вдохновленный США и их союзниками, следует пересмотреть, передает «Ридус».
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