Артисты Северной Кореи спели песни SHAMANa в честь Путина

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В КНДР на концерте спели песни певца SHAMAN`a в честь визита Владимира Путина
В КНДР на концерте спели песни певца SHAMAN`a в честь визита Владимира Путина Фото:

В Северной Корее артисты устроили специальный концерт в честь визита российского президента Владимира Путина. На мероприятии, проходившем в Пхеньянском доме спорта, были исполнены известные русские песни. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Корейская певица спела песню певца SHAMAN`a «Встанем». Также звучали другие военно-патриотические произведения, такие как «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа» и «Катюша». Прозвучали и другие популярные русские песни, в том числе «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят». Артисты Северной Кореи пели эти песни на русском и корейском языках, тем самым отдавая дань уважения российской музыкальной культуре.

Владимир Путин 18 июня посетил Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Между странами был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, вдохновленный США и их союзниками, следует пересмотреть, передает «Ридус».

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В Северной Корее артисты устроили специальный концерт в честь визита российского президента Владимира Путина. На мероприятии, проходившем в Пхеньянском доме спорта, были исполнены известные русские песни. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Корейская певица спела песню певца SHAMAN`a «Встанем». Также звучали другие военно-патриотические произведения, такие как «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа» и «Катюша». Прозвучали и другие популярные русские песни, в том числе «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят». Артисты Северной Кореи пели эти песни на русском и корейском языках, тем самым отдавая дань уважения российской музыкальной культуре. Владимир Путин 18 июня посетил Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Между странами был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, вдохновленный США и их союзниками, следует пересмотреть, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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