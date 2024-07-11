Якушев вручил сертификаты операторам беспилотников. Видео

11 июля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев оценил качество обучения операторов БПЛА Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе и врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев вручил сертификаты об окончании курсов операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Качество подготовки специалистов полностью отвечает задачам, стоящим перед операторами БПЛА в зоне проведения СВО», — отметил Якушев во время вручения документов. Его слова приводит пресс-служба полпредства. Отмечается, что обучение прошли уже более 400 человек. Курсы операторов беспилотников проходят под эгидой полпреда и командования Центрального военного округа. Обучение длится месяц, в течение которого участники осваивают управление дронами, проходят инженерную подготовку и практикуются на БПЛА «Упырь», успешно применяемом в войсках. Среди курсантов — как действующие военнослужащие, так и новички, стремящиеся освоить новую профессию. Группа свердловчан-энтузиастов создала FPV-дрон «Упырь», отличающийся системой ретрансляции и способностью к подрыву в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Сборка устройств была начата в сентябре 2022 года. URA.RU подробно писало об истории создания беспилотника. В мае 2024 года сообщалось, что FPV-дрон «Упырь» начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе и врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев вручил сертификаты об окончании курсов операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Качество подготовки специалистов полностью отвечает задачам, стоящим перед операторами БПЛА в зоне проведения СВО», — отметил Якушев во время вручения документов. Его слова приводит пресс-служба полпредства. Отмечается, что обучение прошли уже более 400 человек. Курсы операторов беспилотников проходят под эгидой полпреда и командования Центрального военного округа. Обучение длится месяц, в течение которого участники осваивают управление дронами, проходят инженерную подготовку и практикуются на БПЛА «Упырь», успешно применяемом в войсках. Среди курсантов — как действующие военнослужащие, так и новички, стремящиеся освоить новую профессию. Группа свердловчан-энтузиастов создала FPV-дрон «Упырь», отличающийся системой ретрансляции и способностью к подрыву в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Сборка устройств была начата в сентябре 2022 года. URA.RU подробно писало об истории создания беспилотника. В мае 2024 года сообщалось, что FPV-дрон «Упырь» начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа.