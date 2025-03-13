В Петербургской квартире найдено тело зарезанной пенсионерки

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Следователи продолжают работать на месте происшествия (архивное фото)
Следователи продолжают работать на месте происшествия (архивное фото) Фото:

В Петербурге в поселке Стрельна нашли тело зарезанной 70-летней женщины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«13 марта в квартире дома на улице Львовской поселка Стрельны обнаружено тело 70-летней женщины с признаками насильственной смерти», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. На теле жертвы обнаружены многочисленные ножевые ранения шеи и туловища.

Следователи продолжают работать на месте происшествия. Планируется проведение комплекса судебных экспертиз. Проводятся оперативные мероприятия для выявления и задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.

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В Петербурге в поселке Стрельна нашли тело зарезанной 70-летней женщины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «13 марта в квартире дома на улице Львовской поселка Стрельны обнаружено тело 70-летней женщины с признаками насильственной смерти», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. На теле жертвы обнаружены многочисленные ножевые ранения шеи и туловища. Следователи продолжают работать на месте происшествия. Планируется проведение комплекса судебных экспертиз. Проводятся оперативные мероприятия для выявления и задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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