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Умер глава СИЗО, при котором погиб лидер ОПС "Уралмаш" 8. Ученые: к чему приведет повышение пенсионного возраста 18:06 14 ноября 2017 0 Британский премьер решила поймать хайп на России Обвиняя Россию, Запад готовит оправдание своего вмешательства в наши президентские выборы Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» Британский премьер назвала Россию угрозой международному порядку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россию вновь обвинили во вмешательстве во внутренние дела Запада. На этот раз с подобным заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По её словам, вмешиваясь в избирательные процессы других государств и используя хакерские атаки, «Россия угрожает международному порядку». Как утверждает Guardian, заявление не было спровоцировано каким-то определенным поводом, Мэй решила проехаться по России «из-за растущих доказательств о влиянии России на политику стран Запада». Делая такие заявления, США, а теперь и Британия, готовятся к российским президентским выборам в 2018 году, считает обозреватель и член редколлегии официального журнала МИД «Международная жизнь» Сергей Филатов. «Они готовятся к нашим выборам. В военном и экономическом плане у них не получается эффективно действовать против нас — это видно по ситуации в Сирии и нашей реакции на санкции. И поэтому теперь они начали давить на те точки, где нам ответить сложнее — это спорт и информационная война. Они готовят законную с их точки зрения площадку для того, чтобы вмешаться в наши выборы. Чтобы потом можно было говорить своей публике, да, мы вмешиваемся, но мы лишь отвечаем на аналогичные действия России», — рассказал Филатов «URA.RU». К заявлениям о попытке вмешательства России прибегают те политические силы, которые испытывают проблемы в своей собственной стране, полагает директор фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. «Неважно идет ли речь о США, Германии, Испании или вот теперь о Великобритании. Все эти разговоры не стоят и выеденного яйца, просто силы, которые находятся в уязвимом положении, пытаются перевести недовольство на внешнего игрока», — подчеркнул Рогулев в разговоре с «URA.RU». Тереза Мэй и Борис Джонсон — главные сторонники Брекзита. После того, как британцы поддержали выход из ЕС, они вошли в состав правительства Фото: depositphotos.com © URA.RU В сложных политических условиях Тереза Мэй пытается перевести внимание на Россию, считает директор центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Тимофей Бордачев. «В мае она фактически проиграла выборы, у нее сложная ситуация внутри партии. В таком случае валить с больной головы на здоровую — это излюбленное дело наших коллег на западе. Она решила, как сейчас говорит молодежь, „поймать хайп на России“ и отвлечь избирателей от чего-то более серьезного», — рассказал Бордачев «URA.RU». О том, что сегодня британский премьер действительно находится в тяжелой политической ситуации, говорит и главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. «В стране нарастает недовольство кабинетом министров, начинают говорить о возможной отставке Мэй. Ее переговоры по выходу страны из ЕС проходят не так гладко. Кроме того, Брекзит привел к тому, что голос Британии начинает звучать все реже, и имеет все меньшее значение в европейских делах. С моей точки зрения, Британия хотела бы сохранить свою роль ведущей европейской державы. Сделав такое громкое заявление, Мэй смогла обеспечить определенный резонанс», — рассказал Васильев «URA.RU» Однако основная головная боль Мэй — это статьи в прессе о том, что министр иностранных дел Британии Борис Джонсон был замечен на одной фотографии с человеком, которому приписывают статус информатора WikiLeaks. Напомним, по мнению американцев, во время президентских выборов в США WikiLeaks сотрудничала с Россией. «Снимок был сделан еще несколько лет назад. Возможно, тогда Борис Джонсон использовал WikiLeaks для каких-то своих внутреннеполитических дел. Но теперь, когда начал разгораться скандал вокруг вмешательства России в выборы, Мэй пытается обелить своего министра и как-то сгладить впечатление», — говорит Васильев. Кроме того, говоря о российской угрозе, Мэй пытается позиционировать себя в качестве «железной леди», которая станет гарантом политической стабильности в государстве. Главным инструментом влияния в восприятии Запада стали «русские хакеры» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Филатов замечает, что Россия действительно может влиять на ситуацию в других странах, но не в большей мере, нежели остальные государства способны влиять друг на друга в современном мире. «Конечно, Россия оценивает и высказывает свою точку зрения, имеет свои СМИ, у которых есть выход на зарубежную аудиторию, но разве это можно рассматривать как вмешательство? Подобные инструменты есть у всех государств. Причем тиражи англоязычных СМИ на порядок больше. Даже если есть какие-то пресловутые российские хакеры, то надо иметь в виду, что они есть и в других странах. США вообще обзавелись кибервойсками раньше других и занимались внедрением вирусов в информационные системы других стран, это общеизвестный факт», — говорит Рогулев. Россию не раз уже обвиняли во вмешательстве в иностранные выборы. Так, Хилари Клинтон настаивает, что Россия повлияла на итоги выборов в США. Западные СМИ писали о вмешательстве России на выборах во Франции и Германии. Кроме того, 13 ноября на Совете министров иностранных дел ЕС Испания подняла вопрос о возможном вмешательстве хакеров из России на ситуацию в Каталонии. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}