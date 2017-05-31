21:11 31 мая 2017 0

Виктор Гузь может задуматься о новой должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Корпорации развития» начались разговоры о смене гендиректора. Это происходит, пока и. о. руководителя Сергей Новицкий находится на больничном. По одной из версий, которая пока не получила подтверждения, он пост вскоре оставит и его место может занять Виктор Гузь. В данный момент Гузь является председателем набсовета.

По словам самого Виктора Гузя, перед ним задачи возглавить «КР» не стоит, и г-н Новицкий с поста директора не уходит. Появление слухов он объяснить не смог.

По версии собеседника, знакомого с ситуацией, г-н Новицкий — хоть и не самая блестящая кандидатура руководителя, но сейчас менять команду управленцев «КР» просто нелогично. На вхождение в курс дела новому директору потребуется несколько месяцев. Этого времени у «КР» просто нет, так как нужно срочно выходить из кризиса. Тем более что Ямал снова выделил компании деньги из бюджета. «Корпорация Развития» получит 500 млн рублей на инфраструктуру нефтепровода «Заполярье — Пурпе» от автономного округа — такое решение было утверждено на последнем заседании Заксобрания Ямала.

На прошедшем 15 мая заседании набсовета «Корпорации развития» было утверждено новое руководство «КР». 29 мая должно было состояться еще одно заседание, но этого не случилось — его перенесли.

Виктор Гузь до июня 2012 года являлся помощником полпреда в УрФО. Затем он назначен представителем губернатора ЯНАО в ранге заместителя. После массового увольнения замов экс-руководителя Сергея Маслова Гузь стал единственным заместителем нового руководителя Сергея Новицкого из старой команды.