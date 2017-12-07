21:25 07 декабря 2017 0

Валерия Рытвина продолжает карьерное движение по линии «Единой России», не вступая в партию Фото: страница на Facebook Валерии Рытвиной

Валерия Рытвина, известная как автор доноса на защитников осужденной по «делу о лайках» Екатерины Вологжениновой, все-таки будет работать на одного из основных функционеров «Единой России», не вступая в партию. Она выложила в Facebook фотографию удостоверения помощника на общественных началах руководителя фракции в Госдуме Сергея Неверова.

Вспомнить, кто стал инициатором идеи получения корочки, Валерия Рытвина не смогла. «Я ведь состою еще в экспертном совете по малому бизнесу в Госдуме. В диалоге с Сергеем Ивановичем реализовала проект не так давно: через „Бизнес-молодость“ мы собрали огромное количество запросов от предпринимателей и по мотивам этого написали законопроект по льготам для малого бизнеса. — объяснила Рытвина „URA.RU“. — Документ уже у Сергея Ивановича, и он вроде бы передал его в комитет, чтобы дальше двинуть на пленарное заседание. На этой почве мы сотрудничали, и вообще речь о том, чтобы мне стать помощником Сергея Ивановича зашла еще год назад, а сегодня оно просто само так сложилось. Использовать статус помощника в личных целях или продвигать тем самым свой бизнес я, конечно же, не собираюсь — это моя общественная нагрузка на благо общества. Да, я трачу на это большое количество личного времени, но доход у меня от другого, поэтому я могу себе это позволить».

В Москву новоиспеченная помощника экс-главы Генсовета «Единой России» не переезжает, хотя, как признается, «бывает там довольно часто» и недавно даже открыла в столице офис своей юридической фирмы. В партию вступать Рытвина также не собирается.

Напомним, в марте 2016 года Валерия Рытвина написала в ФСБ, МВД и Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить людей, пожелавших помочь семье Екатерины Вологжениновой, осужденной за «лайки» и «репосты» антироссийских картинок и текстов в социальной сети «ВКонтакте». Как следовало из сообщения Рытвиной в правоохранительные органы, всех собирающих деньги в помощь блогерше следовало проверить на предмет финансирования экстремистов. Предложение Рытвиной вызвало большую дискуссию в обществе и соцсетях.