Зою Бербер и Олега Верещагина наградили железной гирей

06:46 04 апреля 2018 0

В программе также приняли участие юморист Дмитрий Кожома и блогер Амиран Сардаров ФОТО: Дмитрий Кожома, Instagram

Пермские звезды Зоя Бербер и Олег Верещагин приняли участие в юмористической программе на телеканале ТНТ «Где логика?» и обыграли резидента Comedy Club Дмитрия Кожому и популярного блогера Амирана Сардарова. Пермяки разгадывали ребусы, названия фильмов, а также песен и сказок.

В первом раунде участники программы должны были найти общее у трех предметов. Первый балл получила команда москвичей, угадав ребус, в котором были изображены лебеди, лосины и бумага. Это оказался балет. Потом удача перешла на сторону Бербер и Верещагина, которые разгадали несколько ребусов подряд.

Во втором раунде звездным участникам нужно было из двух фотографий объединить понятия и вывести новое. Увидев шкаф и бухгалтера, Сардаров с Кожомой не смогли решить задание, а команда пермяков сразу поняли, что это банкомат, передает 59.ru.

В конкурсе под названием «Бой с тенью» Бербер и Верещагин отгадали только Леонида Брежнева, но не смогли узнать Анджелину Джоли, Данилу Козловского и Хулио Иглесиаса. В состязании, где нужно было угадать фильм, команда пермяков отгадали такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Пила», а также сериал «Во все тяжкие». Однако, в финале телеигры они быстрее москвичей разгадывали фразеологизмы и фразы из песен сказок. Со счетом 9:4 победу одержала пермская команда. В качестве приза победителям вручили главный приз передачи — железную гирю.