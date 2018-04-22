Рабочая неделя для уральцев начнется с серьезного ухудшения погоды. Неприятности угрожают свердловчанам, пермякам, челябинцам. В других регионах Большого Урала климатических неурядиц не прогнозируется.
В Челябинской области 23 апреля помимо обычных осадков в виде дождя, южноуральцам обещают ранние грозы, сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС. А также резкое — до 22 м/с, — усиление ветра. Во время недавнего урагана в Москве, который привел к человеческим жертвам, скорость ветра достигала 25-28 м/с.
В Прикамье, по данным краевого МЧС, задержится уже установившаяся непогода. В первый день рабочий недели пермяков ожидают дожди, липнущий на провода мокрый снег и порывы ветра до 18 м/с. Все это усугубится температурами, балансирующими около нулевой отметки. Пришедший в Пермский край 22 апреля циклон буквально засыпал регион снегом, в его северо-западных районах может выпасть месячная норма осадков.
Сильный мокрый снег может пройти в северных районах Свердловской области, скорость ветра может достигнуть 20 м/с. В той связи спасатели рекомендуют уральцам соблюдать повышенную осторожность, без необходимости не выезжать на дороги и, при порывах сильного ветра, избегать соседства с неустойчивыми конструкциями.