08:47 26 апреля 2018 0

В УФСБ по Тюменской области произошли новые назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В РУФСБ по Тюменской области — новый пресс-секретарь. Эту должность занял Сергей Белашев. От имени руководства он будет комментировать дела ведомства, чьи полномочия также распространяются на ХМАО и ЯНАО, сообщают источники «URA.RU» в правоохранительных органах региона.

О Сергее Белашеве известно крайне мало. Есть неофициальные данные, что, работая в структурах органов госбезопасности, он сменил несколько регионов, включая Тюмень. Сейчас чекист занял место Вячеслава Соломатина, который, по официальной версии, отслужив на последнем месте более 5 лет, ушел на пенсию. Однако также есть сведения, что пресс-секретарь оставил службу из-за проблем со здоровьем.

После громкого дела об убийствах, здание по адресу: Советская, 40 покинули многие сотрудники службы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Важно, какую стратегию работы выберет новый куратор СМИ. Пойдет по типичному для службы консервативному пути, или попробует узнать, как в принципе может работать информация, если подходить к этому процессу творчески. От этого, в свою очередь, зависит многое — репутация управления, успехи в оперативной работе», — говорит в беседе с агентством один из инсайдеров. Получить официальное подтверждение назначению Сергея Белашева на момент подготовки материала не удалось — в пресс-службе управления на звонок «URA.RU» не ответили.

В РУФСБ по Тюменской области, напомним, сменилась большая часть личного состава. Причиной тому послужил громкий скандал с так называемой бандой киллеров, состоявшей из действующих сотрудников ведомства и наводившей страх на предпринимателей региона более 8 лет. На счету участников группировки — десятки убийств. Экс-руководители управления Вадим Пятилетов и его первый заместитель Алексей Ковыршин после увольнения нашли работу в системе безопасности компании ЛУКОЙЛ и ведомственной охране Минтранса РФ. Сейчас областные чекисты находятся под руководством выходца из Дальнего Востока Игоря Кочнева.