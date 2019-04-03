Отколовшийся участник «Уральских пельменей» посмеялся над ремонтом дорог в Екатеринбурге. ВИДЕО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 13:05
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Мясников сказал, что вместе со снегом весной в Екатеринбурге смыло дорогиФото: страница Вячеслава Мясникова в Instagram
новость из сюжета
Раскол в «Уральских пельменях»

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников посмеялся над дорогами Екатеринбурга и их ремонтом. Своей версией, что происходит с альсфальтовым покрытием в уральской столице, артист поделился в Instagram.

На видеозаписи, которую опубликовал Мясников, он подпевает зарубежной песне, сидя за рулем авто. «Смыло все дороги, но скоро ремонт, все ямы забьют ведрами камней и утрамбуют лопатой», — написал артист, уточняя, что поет о пришедшей в Екатеринбург весне. Долгожданное тепло лишило жителей дорог, оставив вместо них только чернозём, шутит Мясников.

Своих подписчиков Вячеслав Мясников спросил, «какие нанотехнологии применяют при ремонте дорог» в их городах. Поклонница юмориста elena_kon73 поделилась, что в ее городе в Ульяновской области в ход при ремонте идут «и кирпичи, и камни, и доски». Судя по словам подписчиков, кирпичами ремонтируют дороги во многих городах России. А вот пользователь anetka_kostareva похвасталась, что в Тюмени дороги хорошие и зимой, и летом.

Осенью 2018 года артисты «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков запустили собственное шоу и стали гастролировать отдельно от основного коллектива. В январе артистка коллектива Юлия Михалкова рассказала, что шоу «распилили на две части», хотя Мясников и Рожков о расколе не говорили.

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Пою о том, что пришла весна в Екатеринбург. И смыло все дороги. Их не стало, теперь только чернозём!!! Но ничего, скоро ремонт!!! Скоро во все ямы забьют по ведру камней и утрамбуют лопатой. Ура!!! А у вас в городе какие нанотехнологии применяют при ремонте дорог? #мясовдуховке #мясников #вячеславмясников #екатеринбургсегодня #екат #дороги #ремонтдорог #мезонити #солимрыбу #патисоны #горшки #фитоняша

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

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