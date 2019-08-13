Медведев выделил двум регионам УрФО 7 млрд на дороги

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Праймериз Единой России. Москва, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев направил бюджетные средства на содержание и ремонт дорог в Прикамье и на УралеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому Пермский край и Челябинская область получат на строительство и ремонты дорог порядка 7 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на государственном правовом портале.

Согласно указу, Челябинская область получит средства «для достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства» 4,4 млрд рублей. Пермский край получит 2,9 млрд рублей на программы, реализуемые с применение государственно-частного партнерства (ГЧП).

Ранее «URA.RU» сообщало, что Челябинская область получит средства из федерального бюджета на саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице региона. Тогда Медведев пописал распоряжение, согласно которому двум площадкам саммитов — Челябинску и Санкт-Петербургу планируют направить 4,4 млрд рублей. Как будут распределены средства тогда не было известно.

Всего на содержание и ремонт дорог в регионам России выделят более 39 миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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