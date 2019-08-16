Пассажиры, прибывшие в Крым после аварийной посадки А321 в кукурузном поле, поделились эмоциями

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку. Московская область, уральские авиалинии, самолет, аварийная посадка
После эвакуации пассажиры первым делом звонили родственникамФото: Владимир Шубин © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажиры, аварийно приземлившегося на кукурузном поле Airbus А321 «Уральских авиалиний», прибыли в Симферополь и поделились своими эмоциями. По их словам, экипаж подарил им второй день рождения.

«Мы хотим поблагодарить пилотов, которые подарили нам второй день рождения», — рассказала РИА «Новости» москвичка Маргарита Филиппова. Она отметила, что второй раз взлететь в самолете ей было не страшно. «Были очень мягкий взлёт и плавная посадка», — отметила она.

«Это второй день рождения. Спасибо пилоту, спасибо экипажу, все было организованно», — поблагодарила команду борта А321 пассажирка Елена Богатеева.Она рассказала, что после эвакуации первым делом позвонила мужу, который уже ждал ее в Крыму, и сообщила, что с ней все в порядке.

В пресс-службе МЧС Подмосковья RNS сообщили, что в Крым рейсом «Уральских авиалиний» улетели 58 пассажиров из тех, кто находился на борту экстренно севшего А321. Еще шестеро планируют вылет на 16 августа, а 77 человек вовсе отказались от поездки. По данным Минздрава, в результате жёсткой посадки самолёта «Уральских авиалиний» 76 человек, включая 19 детей, обратились за медицинской помощью.

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