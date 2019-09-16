Россиян предупредили о наступлении минусовых температур

В некоторых регионах страны ожидается мокрый снег и гололед Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На этой неделе жителей России ожидает похолодание и осадки. Понижение температуры произойдет из-за циклона. Однако в конце недели погода может исправиться благодаря антициклону. Об этом журналистам сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Умеренные дожди будут идти в центральных областях всю первую половину недели», — цитирует Паршину «Российская газета». Синоптик также добавила, что 16 и 17 сентября жители центральных регионов России могут столкнуться с сильным порывистым ветром.

Заморозки ожидаются на севере Центрального федерального округа, в том числе и в Московской области. Днем с понедельника по четверг температура воздуха не поднимется выше + 16 градусов. А в пятницу температура снизится почти в два раза, ночью она составит — 1 градус.

На Урале заморозков не предвидится. Днем температура воздуха будет варьироваться от 8 до 13 градусов тепла, а по ночам составит 2-7 градусов.

В некоторых регионах России возможны дожди с мокрым снегом. А по ночам ожидаются заморозки до — 7 градусов. Из-за осадков и минусовых температур на дорогах может образоваться гололедица.