Звонок из Москвы вынудил свердловчан провести полночи на улице

Жители дома на улице Краснофлотцев, 23а в Екатеринбурге были вынуждены часть ночи провести на улице. Квартиры их вынудило покинуть сообщение о предстоящем взрыве, рассказал URA.RU очевидец событий.
«Поступило сообщение о том, что в квартире дома на первом этаже скоро взорвется газовый баллон. Приехали полицейские с саперами и скорой помощью, людей эвакуировали», — рассказал инсайдер.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт происшествия. «Поступил тревожный сигнал, что в туалете этой квартиры должно произойти ЧП. Сыщики подключили саперов из „Урал-Вымпела“, создали зону безопасности, чтобы исключить даже малейшую возможность опасности для людей. Полицейские обнаружили, что дверь в квартиру не закрыта, в ней находились сильно пьющая местная жительница 1976 года рождения и молодой человек. Никаких криминальных и имитирующих бомбы предметов обнаружено не было. По итогам проверки представители ОВД примут законное решение», — рассказал Горелых.
Полицейские установили, что звонок с сообщением о бомбе поступил с московского номера. Шутника сейчас ищут.
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