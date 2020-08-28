Звонок из Москвы вынудил свердловчан провести полночи на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация отеля
Жители дома ночью были эвакуированы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители дома на улице Краснофлотцев, 23а в Екатеринбурге были вынуждены часть ночи провести на улице. Квартиры их вынудило покинуть сообщение о предстоящем взрыве, рассказал URA.RU очевидец событий.

«Поступило сообщение о том, что в квартире дома на первом этаже скоро взорвется газовый баллон. Приехали полицейские с саперами и скорой помощью, людей эвакуировали», — рассказал инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт происшествия. «Поступил тревожный сигнал, что в туалете этой квартиры должно произойти ЧП. Сыщики подключили саперов из „Урал-Вымпела“, создали зону безопасности, чтобы исключить даже малейшую возможность опасности для людей. Полицейские обнаружили, что дверь в квартиру не закрыта, в ней находились сильно пьющая местная жительница 1976 года рождения и молодой человек. Никаких криминальных и имитирующих бомбы предметов обнаружено не было. По итогам проверки представители ОВД примут законное решение», — рассказал Горелых.

Полицейские установили, что звонок с сообщением о бомбе поступил с московского номера. Шутника сейчас ищут.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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