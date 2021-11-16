Коммунист из ХМАО поддержал идею объединения «тюменской матрешки»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
В КПРФ нашлись сторонники объединения регионов «тюменской матрешки» Фото:

Секретарь горкома КПРФ города Покачи (ХМАО) и помощник депутата Госдумы Николая Езерского Жалауддин Абдуразаков поддержал идею об объединении регионов, входящих в состав «тюменской матрешки». Об этом коммунист заявил в разговоре с URA.RU.

«Я действительно за то, чтобы объединение было, как в советское время. Тогда в Тюменскую область входило три субъекта, и благодаря этому у нас было мало чиновников. Это давало экономию, и управление было легче», — заявил Абдуразаков. Он также подчеркнул, что озвучивает свое личное мнение.

Закон об основах публичной власти принят депутатами Госдумы в первом чтении. Такое решение парламентарии приняли 9 ноября на пленарном заседании. В текущей редакции закон отменяет фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени. Но его автор, депутат Госдумы Павел Крашенинников, пообещал внести изменения в документ ко второму чтению.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции заявила, что выступает против изменения нынешнего трехстороннего соглашения между Югрой, Ямалом и Тюменской областью, которое дает автономность северным округам. Свою позицию она донесла до депутатов Госдумы, представляющих в федеральном парламенте Югру.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...