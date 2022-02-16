Челябинская спортсменка упала на льду в Пекине

16 февраля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Спортсменка потеряла шансы на олимпийскую медаль (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова, представляющая сборную Олимпийского комитета в шорт-треке на олимпиаде в Пекине, потеряла возможность побороться за медаль. Спортсменка 16 февраля упала в забеге на 1500 метров и выбыла из борьбы за медали. «Просвирнова выходит в полуфинал. Ефременкова упала — выбывает из гонки за медаль», — говорится в сообщении официального telegram-канала Олимпийского комитета России. В четвертьфинале соревнований челябинская спортсменка решилась на опасный маневр. Однако не устояла на ногах и лишилась шанса побороться за олимпийскую медаль. Две другие представительницы России в шорт-треке Анна Вострикова и Софья Просвирнова прошли в полуфинал турнира. В полуфинальном забеге Просвирнова показала пятое время, Вострикова — седьмое. Шанс привезти олимпийские награды в Челябинск также упустили керлингисты Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. 16 февраля в решающем матче за выход в плей-офф с Великобританией россияне проиграли со счетом 6:8. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова, представляющая сборную Олимпийского комитета в шорт-треке на олимпиаде в Пекине, потеряла возможность побороться за медаль. Спортсменка 16 февраля упала в забеге на 1500 метров и выбыла из борьбы за медали. «Просвирнова выходит в полуфинал. Ефременкова упала — выбывает из гонки за медаль», — говорится в сообщении официального telegram-канала Олимпийского комитета России. В четвертьфинале соревнований челябинская спортсменка решилась на опасный маневр. Однако не устояла на ногах и лишилась шанса побороться за олимпийскую медаль. Две другие представительницы России в шорт-треке Анна Вострикова и Софья Просвирнова прошли в полуфинал турнира. В полуфинальном забеге Просвирнова показала пятое время, Вострикова — седьмое. Шанс привезти олимпийские награды в Челябинск также упустили керлингисты Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. 16 февраля в решающем матче за выход в плей-офф с Великобританией россияне проиграли со счетом 6:8.