Челябинская спортсменка упала на льду в Пекине

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Спортсменка потеряла шансы на олимпийскую медаль (фото из архива) Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова, представляющая сборную Олимпийского комитета в шорт-треке на олимпиаде в Пекине, потеряла возможность побороться за медаль. Спортсменка 16 февраля упала в забеге на 1500 метров и выбыла из борьбы за медали.

«Просвирнова выходит в полуфинал. Ефременкова упала — выбывает из гонки за медаль», — говорится в сообщении официального telegram-канала Олимпийского комитета России.

В четвертьфинале соревнований челябинская спортсменка решилась на опасный маневр. Однако не устояла на ногах и лишилась шанса побороться за олимпийскую медаль.

Две другие представительницы России в шорт-треке Анна Вострикова и Софья Просвирнова прошли в полуфинал турнира. В полуфинальном забеге Просвирнова показала пятое время, Вострикова — седьмое.

Шанс привезти олимпийские награды в Челябинск также упустили керлингисты Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. 16 февраля в решающем матче за выход в плей-офф с Великобританией россияне проиграли со счетом 6:8.

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Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова, представляющая сборную Олимпийского комитета в шорт-треке на олимпиаде в Пекине, потеряла возможность побороться за медаль. Спортсменка 16 февраля упала в забеге на 1500 метров и выбыла из борьбы за медали. «Просвирнова выходит в полуфинал. Ефременкова упала — выбывает из гонки за медаль», — говорится в сообщении официального telegram-канала Олимпийского комитета России. В четвертьфинале соревнований челябинская спортсменка решилась на опасный маневр. Однако не устояла на ногах и лишилась шанса побороться за олимпийскую медаль. Две другие представительницы России в шорт-треке Анна Вострикова и Софья Просвирнова прошли в полуфинал турнира. В полуфинальном забеге Просвирнова показала пятое время, Вострикова — седьмое. Шанс привезти олимпийские награды в Челябинск также упустили керлингисты Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. 16 февраля в решающем матче за выход в плей-офф с Великобританией россияне проиграли со счетом 6:8.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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