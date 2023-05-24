Власти ДНР описали ситуацию на флангах Артемовска после его взятия

Пушилин: пик тревожной ситуации вокруг Артемовска пройден

24 мая 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Ситуация вокруг Артемовска успокоилась, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пик тревожной ситуации вокруг Артемовска (Бахмута) миновал, положение стабилизировалось. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Пик тревожности был во время самой активной фазы, когда противник пытался окружить ребят. Он прошел», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». Он добавил, что на позиции в район Артемовска доставлены подкрепления в виде боеспособных частей для стабилизации обстановки. Существует риск того, что ВСУ будут предпринимать попытки введения резервов на данном направлении. Денис Пушилин отметил, что из-за невозможности провести контрнаступление украинские войска предпринимают отвлекающие действия, такие как диверсия в Белгородской области. Среди прочего российские войска продвигаются в Авдеевке, заключил Пушилин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном взятии Артемовска. Для отвлечения внимания от потери города украинские войска предприняли попытку диверсии в Белгородской области, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пик тревожной ситуации вокруг Артемовска (Бахмута) миновал, положение стабилизировалось. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Пик тревожности был во время самой активной фазы, когда противник пытался окружить ребят. Он прошел», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live». Он добавил, что на позиции в район Артемовска доставлены подкрепления в виде боеспособных частей для стабилизации обстановки. Существует риск того, что ВСУ будут предпринимать попытки введения резервов на данном направлении. Денис Пушилин отметил, что из-за невозможности провести контрнаступление украинские войска предпринимают отвлекающие действия, такие как диверсия в Белгородской области. Среди прочего российские войска продвигаются в Авдеевке, заключил Пушилин. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном взятии Артемовска. Для отвлечения внимания от потери города украинские войска предприняли попытку диверсии в Белгородской области, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.