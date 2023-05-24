В ЛНР заявили о стягивании украинских сил под Артемовск

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ВСУ накапливают войска под Артемовском, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Часова Яра под Артемовском (Бахмутом) отмечается увеличение группировки ВСУ, которая может быть использована для атаки по флангам Артемовска. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Часов Яр под Артемовском отмечается прибытие свежих подразделений ВСУ», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что также отмечается увеличение количества военной техники и вооружения. Такой ход может рассматриваться как подготовка к будущему удару по флангам Артемовска, заключил Марочко.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев рассказал, что на харьковском направлении также фиксируется накопление украинских подразделений. При этом личный состав, который во многом состоит из иностранных наемников, заселяется в жилые дома населенных пунктов.

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В районе Часова Яра под Артемовском (Бахмутом) отмечается увеличение группировки ВСУ, которая может быть использована для атаки по флангам Артемовска. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «В район населенного пункта Часов Яр под Артемовском отмечается прибытие свежих подразделений ВСУ», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что также отмечается увеличение количества военной техники и вооружения. Такой ход может рассматриваться как подготовка к будущему удару по флангам Артемовска, заключил Марочко. Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев рассказал, что на харьковском направлении также фиксируется накопление украинских подразделений. При этом личный состав, который во многом состоит из иностранных наемников, заселяется в жилые дома населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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