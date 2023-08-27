ВКС РФ сбили Ми-8 в Запорожской области

ВКС сбили МИ-8 в Запорожской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушно-космические силы РФ сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Авиацией ВКС России в районе Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — отмечается в сообщении оборонного ведомства. Вертолет был сбит в районе населенного пункта Заливное.
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