ВКС РФ сбили Ми-8 в Запорожской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, истребители, в небе
ВКС сбили МИ-8 в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы РФ сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Авиацией ВКС России в районе Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — отмечается в сообщении оборонного ведомства. Вертолет был сбит в районе населенного пункта Заливное.

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Воздушно-космические силы РФ сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Авиацией ВКС России в районе Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — отмечается в сообщении оборонного ведомства. Вертолет был сбит в районе населенного пункта Заливное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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