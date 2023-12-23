23 декабря 2023

Курганский завод жены депутата Исламова отсудил у тюменского свинокомплекса миллионы рублей

Курганский завод отсудил у тюменского свинокомплекса «Олимп» миллионы рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
«КЗРМ» отсудил у СК «Олимп» 7 млн рублей Фото:

Курганский завод растительных масел («КЗРМ»), принадлежащий жене депутата облдумы Марата Исламова, отсудил семь миллионов рублей у тюменской свиноводческой компании «Олимп». Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил иск „КЗРМ“ к ООО СК „Олимп“ удовлетворить. Взыскать с ответчика в пользу истца основной долг в сумме 6 млн 667 тысяч рублей и неустойку в размере 1 млн 119 тысяч рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте Арбитражного суда Курганской области.

В судебных материалах отмечено, что долг у компании «Олимп» образовался за поставленную продукцию от «КЗРМ». Первоначальные требования курганского завода составляли 8,5 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский завод растительных масел («КЗРМ»), принадлежащий жене депутата облдумы Марата Исламова, отсудил семь миллионов рублей у тюменской свиноводческой компании «Олимп». Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил иск „КЗРМ“ к ООО СК „Олимп“ удовлетворить. Взыскать с ответчика в пользу истца основной долг в сумме 6 млн 667 тысяч рублей и неустойку в размере 1 млн 119 тысяч рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте Арбитражного суда Курганской области. В судебных материалах отмечено, что долг у компании «Олимп» образовался за поставленную продукцию от «КЗРМ». Первоначальные требования курганского завода составляли 8,5 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...