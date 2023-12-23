Курганский завод жены депутата Исламова отсудил у тюменского свинокомплекса миллионы рублей

Курганский завод растительных масел («КЗРМ»), принадлежащий жене депутата облдумы Марата Исламова, отсудил семь миллионов рублей у тюменской свиноводческой компании «Олимп». Об этом говорится в судебных материалах.
«Суд решил иск „КЗРМ“ к ООО СК „Олимп“ удовлетворить. Взыскать с ответчика в пользу истца основной долг в сумме 6 млн 667 тысяч рублей и неустойку в размере 1 млн 119 тысяч рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте Арбитражного суда Курганской области.
В судебных материалах отмечено, что долг у компании «Олимп» образовался за поставленную продукцию от «КЗРМ». Первоначальные требования курганского завода составляли 8,5 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.