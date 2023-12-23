Курганский завод жены депутата Исламова отсудил у тюменского свинокомплекса миллионы рублей

Курганский завод отсудил у тюменского свинокомплекса «Олимп» миллионы рублей

24 декабря 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

«КЗРМ» отсудил у СК «Олимп» 7 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский завод растительных масел («КЗРМ»), принадлежащий жене депутата облдумы Марата Исламова, отсудил семь миллионов рублей у тюменской свиноводческой компании «Олимп». Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил иск „КЗРМ“ к ООО СК „Олимп“ удовлетворить. Взыскать с ответчика в пользу истца основной долг в сумме 6 млн 667 тысяч рублей и неустойку в размере 1 млн 119 тысяч рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте Арбитражного суда Курганской области. В судебных материалах отмечено, что долг у компании «Олимп» образовался за поставленную продукцию от «КЗРМ». Первоначальные требования курганского завода составляли 8,5 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично.

Курганский завод растительных масел («КЗРМ»), принадлежащий жене депутата облдумы Марата Исламова, отсудил семь миллионов рублей у тюменской свиноводческой компании «Олимп». Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил иск „КЗРМ“ к ООО СК „Олимп“ удовлетворить. Взыскать с ответчика в пользу истца основной долг в сумме 6 млн 667 тысяч рублей и неустойку в размере 1 млн 119 тысяч рублей», — указано в документе, опубликованном на сайте Арбитражного суда Курганской области. В судебных материалах отмечено, что долг у компании «Олимп» образовался за поставленную продукцию от «КЗРМ». Первоначальные требования курганского завода составляли 8,5 млн рублей. Суд удовлетворил иск частично.