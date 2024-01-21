Выросло число погибших при обстреле Донецка

В Донецке в Кировском районе погибло 18 жителей из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, 13 человек ранены.
«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», — сообщил Кулемзин в своем
Обновлено в 14:45. Число погибших выросло до 25, сообщил губернатор ДНР Денис Пушилин. По его данным, количество пострадавших также увеличилось — до 20 человек. Среди погибших есть двое детей.
Ранее Кулемзин сообщил, что в микрорайоне Текстильщик города Донецка жители попали под обстрел. По его словам, минимум 12 человек погибли.
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