Выросло число погибших при обстреле Донецка

Кулемзин: 18 человек погибли из-за обстрела ВСУ в Донецке

21 января 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Алексей Кулемзин сообщил, что 13 человек ранены из-за обстрела ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке в Кировском районе погибло 18 жителей из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, 13 человек ранены. «На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», — сообщил Кулемзин в своем telegram-канале . Он отметил, что данные продолжают поступать. Обновлено в 14:45. Число погибших выросло до 25, сообщил губернатор ДНР Денис Пушилин. По его данным, количество пострадавших также увеличилось — до 20 человек. Среди погибших есть двое детей. Ранее Кулемзин сообщил, что в микрорайоне Текстильщик города Донецка жители попали под обстрел. По его словам, минимум 12 человек погибли.

В Донецке в Кировском районе погибло 18 жителей из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, 13 человек ранены. «На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», — сообщил Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что данные продолжают поступать. Обновлено в 14:45. Число погибших выросло до 25, сообщил губернатор ДНР Денис Пушилин. По его данным, количество пострадавших также увеличилось — до 20 человек. Среди погибших есть двое детей. Ранее Кулемзин сообщил, что в микрорайоне Текстильщик города Донецка жители попали под обстрел. По его словам, минимум 12 человек погибли.