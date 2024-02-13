Челябинский суд изменил наказание погибшему на СВО главе УМВД Екатеринбурга

13 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Игорь Трифонов погиб на СВО в конце 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Осужденный экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов погиб на СВО Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска изменил приговор осужденному за взятку, погибшему в ходе спецоперации РФ на Украине Игорю Трифонову, который был главой УМВД Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Переквалифицировать действия Игоря Трифонова с ч. 6 ст. 290 УК РФ (в редакции федерального закона от 03.07.2016 №324-ФЗ) на ч. 6 ст. 290 УК РФ (в редакции федерального закона от 21.11.2011 №329-ФЗ). <…> Путем частичного сложения основного наказания назначить Трифонову девять лет четыре месяца колонии строгого режима с лишением звания и госнаград», — отметили в суде. Процесс состоялся в конце января. Адвокат Трифонова Ольга Кезик пояснила URA.RU, что приговором был снят пункт о запрете занимать определенные должности. В остальном судебные решения остались без изменений. Трифонов был осужден в августе 2022 года и отправлен в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев. Полицейского обвинили в получении крупной взятки на службе. По версии следствия, он получил порядка десяти млн рублей, часть из которых — за отказ возбуждать уголовное дело. Экс-глава УМВД был лишен генеральских погон и всех полученных во время службы наград. Сам Трифонов вину отрицал и заявлял, что его оговорили. После этого суд смягчил приговор, сократив срок наказания на два месяца. О смерти Трифонова на СВО стало известно 3 января. Его с воинскими почестями похоронили в Московской области 12 января. Теперь близкие намерены добиться того, чтобы с полицейского были сняты все обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска изменил приговор осужденному за взятку, погибшему в ходе спецоперации РФ на Украине Игорю Трифонову, который был главой УМВД Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Переквалифицировать действия Игоря Трифонова с ч. 6 ст. 290 УК РФ (в редакции федерального закона от 03.07.2016 №324-ФЗ) на ч. 6 ст. 290 УК РФ (в редакции федерального закона от 21.11.2011 №329-ФЗ). <…> Путем частичного сложения основного наказания назначить Трифонову девять лет четыре месяца колонии строгого режима с лишением звания и госнаград», — отметили в суде. Процесс состоялся в конце января. Адвокат Трифонова Ольга Кезик пояснила URA.RU, что приговором был снят пункт о запрете занимать определенные должности. В остальном судебные решения остались без изменений. Трифонов был осужден в августе 2022 года и отправлен в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев. Полицейского обвинили в получении крупной взятки на службе. По версии следствия, он получил порядка десяти млн рублей, часть из которых — за отказ возбуждать уголовное дело. Экс-глава УМВД был лишен генеральских погон и всех полученных во время службы наград. Сам Трифонов вину отрицал и заявлял, что его оговорили. После этого суд смягчил приговор, сократив срок наказания на два месяца. О смерти Трифонова на СВО стало известно 3 января. Его с воинскими почестями похоронили в Московской области 12 января. Теперь близкие намерены добиться того, чтобы с полицейского были сняты все обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.