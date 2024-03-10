Жителей Курганской области позвали охранять стройки и жилкомплексы Екатеринбурга

Свердловская охранная компания увеличивает штат Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Свердловская частная охранная организация (ЧОО) набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Вахтовикам готовы платить от 1800 до 2500 рублей в смену за охрану строек, жилых комплексов и производственных баз. Соответствующая вакансия опубликована на портале «Авито.Работа».

«Работа для жителей Курганской области. В связи с увеличением объектов ЧОО „Броня“ требуются сотрудники охраны — вахтовый методом работы. Объекты находятся в Екатеринбурге (стройки, жилкомплексы, базы)», — написано на сайте бесплатных объявлений.

Соискателям бесплатно пообещали предоставить униформу и проживание. За 35 смен можно заработать до 75 тысяч рублей. В компании предусмотрены подарки на праздники для детей трудоустроенных работников.

В прошлом году курганцев звали на службу во вневедомственную охрану на территории Запорожья. Сотрудникам планировали платить 120 тысяч рублей.