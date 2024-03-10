10 марта 2024
09 марта 2024

Жителей Курганской области позвали охранять стройки и жилкомплексы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Сибур-Химпром. Пермь, досмотр, массовое мероприятие, чоп, охрана
Свердловская охранная компания увеличивает штат Фото:

Свердловская частная охранная организация (ЧОО) набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Вахтовикам готовы платить от 1800 до 2500 рублей в смену за охрану строек, жилых комплексов и производственных баз. Соответствующая вакансия опубликована на портале «Авито.Работа».

«Работа для жителей Курганской области. В связи с увеличением объектов ЧОО „Броня“ требуются сотрудники охраны — вахтовый методом работы. Объекты находятся в Екатеринбурге (стройки, жилкомплексы, базы)», — написано на сайте бесплатных объявлений.

Соискателям бесплатно пообещали предоставить униформу и проживание. За 35 смен можно заработать до 75 тысяч рублей. В компании предусмотрены подарки на праздники для детей трудоустроенных работников.

В прошлом году курганцев звали на службу во вневедомственную охрану на территории Запорожья. Сотрудникам планировали платить 120 тысяч рублей.

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Свердловская частная охранная организация (ЧОО) набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Вахтовикам готовы платить от 1800 до 2500 рублей в смену за охрану строек, жилых комплексов и производственных баз. Соответствующая вакансия опубликована на портале «Авито.Работа». «Работа для жителей Курганской области. В связи с увеличением объектов ЧОО „Броня“ требуются сотрудники охраны — вахтовый методом работы. Объекты находятся в Екатеринбурге (стройки, жилкомплексы, базы)», — написано на сайте бесплатных объявлений. Соискателям бесплатно пообещали предоставить униформу и проживание. За 35 смен можно заработать до 75 тысяч рублей. В компании предусмотрены подарки на праздники для детей трудоустроенных работников. В прошлом году курганцев звали на службу во вневедомственную охрану на территории Запорожья. Сотрудникам планировали платить 120 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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