Россия перехватила инициативу в районе Часова Яра: карта СВО на Украине 21 апреля

The Telegraph: в районе Часова Яра инициатива перешла к России

21 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ активно воздействуют на линию обороны ВСУ на запорожском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина допустила три ключевых ошибки, которые позволили ВС РФ захватить инициативу в районе Часова Яра: неудачное контрнаступление, отказ от строительства окопов и несвоевременные поставки вооружения от Запада. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Артемовское направление Украина терпит неудачу в районе Часова Яра из-за трех факторов: неэффективное контрнаступление, отказ от строительства окопов и недостаток обещанных поставок вооружения со стороны Запада, пишет The Telegraph. Это дало России возможность взять верх на данном направлении, имеющем стратегическое значение для контроля над другими городами Донбасса. Бои продолжаются на восточных окраинах города Часова Яра, а также в районах Богдановки и Клещеевки. Купянское направление Штурмовики группировки войск «Запад» продвигаются вперед, захватывают новые позиции и берут в плен военнослужащих ВСУ. Группа бойцов успешно справилась с атакой украинской армии, применив массированный артиллерийский удар и маневры штурмовой группы для зачистки позиций ВСУ. Южнодонецкое направление Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронированные цели украинской армии. Расчеты работали, используя беспилотники для целеуказания и корректировки огня. Северское направление Инженерная группа десантников из Тулы обезвредила минные заграждения для прохода бронегруппы ВДВ и сбила дрон ВСУ. Это позволило штурмовикам ВС РФ успешно достичь украинских опорных пунктов и провести операцию захвата. Донецкое направление Группировка войск «Центр» продолжает успешно выполнять боевые задачи. Подразделения группировки активными действиями улучшили тактическое положение, сумев отразить восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалиново. Российские силы разгромили остатки украинских войск в Новомихайловке, вынудив их перенести оборону в соседнюю Парасковиевку. Ведутся ожесточенные бои в Георгиевке и Красногоровке, где российская армия активно применяет авиацию и артиллерию, добиваясь тактических успехов на земле. В Нетайлово также идут бои. Ситуация аналогична под Уманским, где украинские силы выбиты из Семеновки. В Бердычах украинские военные, вероятно, скоро не смогут удерживаться под ударами российской авиации. В Новобахмутовке и Очеретино также встречные бои. В Новокалиново российские войска продолжают штурмовать восточную сторону населенного пункта, достигая успехов. Запорожское направление Продолжается интенсивное воздействие ВС РФ на украинскую оборону. Привлекаются средства дальнего поражения в районе Работино и северо-западнее Вербового. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина допустила три ключевых ошибки, которые позволили ВС РФ захватить инициативу в районе Часова Яра: неудачное контрнаступление, отказ от строительства окопов и несвоевременные поставки вооружения от Запада. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Украина терпит неудачу в районе Часова Яра из-за трех факторов: неэффективное контрнаступление, отказ от строительства окопов и недостаток обещанных поставок вооружения со стороны Запада, пишет The Telegraph. Это дало России возможность взять верх на данном направлении, имеющем стратегическое значение для контроля над другими городами Донбасса. Бои продолжаются на восточных окраинах города Часова Яра, а также в районах Богдановки и Клещеевки. Штурмовики группировки войск «Запад» продвигаются вперед, захватывают новые позиции и берут в плен военнослужащих ВСУ. Группа бойцов успешно справилась с атакой украинской армии, применив массированный артиллерийский удар и маневры штурмовой группы для зачистки позиций ВСУ. Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронированные цели украинской армии. Расчеты работали, используя беспилотники для целеуказания и корректировки огня. Инженерная группа десантников из Тулы обезвредила минные заграждения для прохода бронегруппы ВДВ и сбила дрон ВСУ. Это позволило штурмовикам ВС РФ успешно достичь украинских опорных пунктов и провести операцию захвата. Группировка войск «Центр» продолжает успешно выполнять боевые задачи. Подразделения группировки активными действиями улучшили тактическое положение, сумев отразить восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалиново. Российские силы разгромили остатки украинских войск в Новомихайловке, вынудив их перенести оборону в соседнюю Парасковиевку. Ведутся ожесточенные бои в Георгиевке и Красногоровке, где российская армия активно применяет авиацию и артиллерию, добиваясь тактических успехов на земле. В Нетайлово также идут бои. Ситуация аналогична под Уманским, где украинские силы выбиты из Семеновки. В Бердычах украинские военные, вероятно, скоро не смогут удерживаться под ударами российской авиации. В Новобахмутовке и Очеретино также встречные бои. В Новокалиново российские войска продолжают штурмовать восточную сторону населенного пункта, достигая успехов. Продолжается интенсивное воздействие ВС РФ на украинскую оборону. Привлекаются средства дальнего поражения в районе Работино и северо-западнее Вербового.