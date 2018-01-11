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12 января 2018
11 января 2018
19:11  11 января 2018 1

Суд посмотрит видео, на котором челябинский экс-сенатор не берет взятку

Приговор челябинскому экс-сенатору Константину Цыбко. Озерск, цыбко константин
Константин Цыбко продолжает бороться за свою свободуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Челябинский областной суд 11 января, в четверг, удовлетворил ходатайство адвокатов экс-сенатора Константина Цыбко о повторном исследовании ряда доказательств. Эти доказательства могут подтвердить невиновность Цыбко. Суд уже рассмотрел письменные документы. 12 января, в пятницу, суду представят видео.

«Речь идет о тех доказательствах, которые не были учтены в приговоре или противоречили друг другу», — пояснил «URA.RU» адвокат Константин Коваленко. Что касается видео, то суд будет смотреть запись, сделанную камерой скрытого наблюдения в холле гостиницы «Парк-Сити» в то время, когда Цыбко был сенатором. Сторона гособвинения заявила, что камера запечатлела, как Цыбко прятал якобы полученную от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова взятку в карман. Экс-сенатор назвал это ложью.

В Озерском городском суде эту запись смотрели в замедленной съемке. Как оказалось, папка, где якобы находились деньги, все время лежала на столе. Цыбко в руки денег не брал, Тарасов и еще несколько человек сидели и разговаривали. Зато в тот же день на счет осужденного за хищение из бюджета Тарасова через банкомат поступило два крупных транша — более 500 тыс. рублей каждый. Возможно, это и были деньги, переданные ему якобы для Цыбко.

При вынесении приговора Озерским судом факт, что на видео взятки нет, а в материалах есть, не был принят во внимание. Поэтому Цыбко настаивал на дополнительном просмотре этого видео. Сторона гособвинения на суде ходатайство о повторном исследовании доказательств не заявляла.

3 августа 2017 года Озерский городской суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток, при этом половину эпизодов назвал недоказанными. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Сам он утверждает, что его оговорили. 25 октября 2017 года в Челябинском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор Цыбко. У экс-сенатора диагностирована опухоль мозга.

Альбина Золотухина
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