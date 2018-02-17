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17 февраля 2018
14:00  17 февраля 2018 1

Пенсии и льготы отменят, Арно ответила Собчак, сыновей Кадырова вызвали на бой. Дайджест новостей от «URA.RU»

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, пенсионеры, выборы, старики
Льготы и пенсии работающим старикам хотят отменитьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Первый замминистра труда Алексей Вовченко рассказал, как вывести Пенсионный фонд на баланс. Он предлагает отказаться от «рудиментов», доставшихся от СССР. Чиновник хочет отменить льготы для некоторых категорий граждан и отказаться от досрочного выхода на пенсию для ряда профессий.

К слову о льготах. Счетная палата нашла среди льготников и инвалидов второй неработающей группы владельцев Rolls-Royce и Lamborghini. Это, для понимания, 25 и 12 млн рублей соответственно. Глава ведомства Татьяна Голикова рассказала, как с этим будут бороться.

Бывшая жена Пескова со скандалом покидает пост главы Россотрудничества в Париже. Солоцинская уже написала заявление по собственному желанию, но в СМИ появилась информация о том, что ее якобы уличили в сокрытии бизнеса и попытке избежать увольнения угрозами связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Телеведущая Татьяна Арно тонко, но жестко ответила Ксении Собчак. Кандидат в президенты, напомним, назвала свою подругу «грудастой сукой» из-за старой обиды на кастинге.

Частный детектив подробно разобрал встречу Насти Рыбки и Олега Дерипаски на яхте у миллиардера. И рассказал о том, как прокол службы охраны олигарха «помог» работнице эскорт-сферы.

Десятилетний школьник из Алма-Аты вызвал на бой сыновей Рамзана Кадырова. Мальчик, который дважды становился чемпионом по кикбоксингу, записал смелое видеообращение. И пока еще не извинился.

Кирилл Егоров
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