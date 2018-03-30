В Прикамье осудили банду, продававшую девушек из Перми и Челябинска в секс-рабство

15:56 30 марта 2018 0

Девушкам обещали высокооплачиваемую работу Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае вынесли приговор участникам преступной группы, заставлявшим девушек заниматься проституцией. Кроме этого, злоумышленники торговали своими жертвами за границей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Приговор вынесли шести пермякам, сколотившим банду, чтобы продавать девушек в секс-рабство. По данным полиции, в состав преступной группы входили мужчины и женщины в возрасте от 27 до 43 лет. Они вербовали девушек на территории Пермского края, Челябинской области и Республики Удмуртия. Жертвам предлагали высокооплачиваемую работу за рубежом. Затем им оформляли все документы и отправляли за границу. Там девушек селили в бордель, отбирали документы, телефоны и заставляли заниматься проституцией. Жертв держали под охраной, не разрешая покидать «рабочее место».

Банду задержали в марте 2016 года. Как выяснили полицейские, в секс-рабство преступники продали более 20 девушек. За каждую они получили по 1 миллиону рублей. За «вовлечение в занятие проституцией» членов преступной группы приговорили на срок от 3,5 до 6 лет колонии. Одной участнице банды отсрочили наказание из-за того, что у нее на иждивении маленький ребенок. Мама-преступница отправится в тюрьму, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Как ранее сообщало «URA.RU», главарь банды — 43-летняя уроженка г. Чайковский — в прошлом году была приговорена за торговлю людьми к 6,5 годам колонии. При обыске у бизнесвумен нашли деньги, оружие и дневник с личными записями.