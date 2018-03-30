{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
15:56  30 марта 2018 0

В Прикамье осудили банду, продававшую девушек из Перми и Челябинска в секс-рабство

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , доллары, проституция, короткая юбка, шлюхи, шлюха, секс за деньги, проститутка
Девушкам обещали высокооплачиваемую работуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае вынесли приговор участникам преступной группы, заставлявшим девушек заниматься проституцией. Кроме этого, злоумышленники торговали своими жертвами за границей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Приговор вынесли шести пермякам, сколотившим банду, чтобы продавать девушек в секс-рабство. По данным полиции, в состав преступной группы входили мужчины и женщины в возрасте от 27 до 43 лет. Они вербовали девушек на территории Пермского края, Челябинской области и Республики Удмуртия. Жертвам предлагали высокооплачиваемую работу за рубежом. Затем им оформляли все документы и отправляли за границу. Там девушек селили в бордель, отбирали документы, телефоны и заставляли заниматься проституцией. Жертв держали под охраной, не разрешая покидать «рабочее место».

Банду задержали в марте 2016 года. Как выяснили полицейские, в секс-рабство преступники продали более 20 девушек. За каждую они получили по 1 миллиону рублей. За «вовлечение в занятие проституцией» членов преступной группы приговорили на срок от 3,5 до 6 лет колонии. Одной участнице банды отсрочили наказание из-за того, что у нее на иждивении маленький ребенок. Мама-преступница отправится в тюрьму, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Как ранее сообщало «URA.RU», главарь банды — 43-летняя уроженка г. Чайковский — в прошлом году была приговорена за торговлю людьми к 6,5 годам колонии. При обыске у бизнесвумен нашли деньги, оружие и дневник с личными записями.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров