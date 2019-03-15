После гастрольного тура по Уралу популярная телеведущая и певица Ольга Бузова поступилась своими принципами и пересела из бизнес-класса в эконом. Фотография спящей во время перелета артистки появилась на страницах интернет-журнала StarHit.
У Бузовой в концертном райдере есть пункт, что она летает только бизнесом, отмечает издание со ссылкой на ее представителя. Но бывают ситуации, к которым она относится с пониманием и готова изменить своим привычкам.
«На самом деле тот самолет оказался настолько крохотным, что там просто физически не могло быть „бизнеса“. Скажу больше, что он там и не предусмотрен, согласно конструкции», — передают слова представителя Бузовой журналисты «СтарХит». Судя по фотографии, речь идет об одном из лайнеров авиакомпании Utair.
Получить комментарий Utair на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе компании на звонки агентства не ответили. Но стоит отметить, что на некоторых рейсах Utair бизнес-класс действительно отсутствует — на отдельных из них в качестве билетов этого класса предлагаются первые ряды, где есть свободное место перед сиденьями. Как раз на одном из таких мест, судя по снимкам, летит Бузова.
Как ранее сообщало «URA.RU», Бузова провела гастрольный тур по УрФО выступив в таких городах, как Сургут, Тюмень, Нижневартовск и Екатеринбург. После концерта в ХМАО она успела удивить поклонников очень откровенным снимком. Стоит отметить, что любовь Бузовой к бизнес-классу уже стала поводом для обсуждения среди ее фанатов. В январе после отдыха в Альпах Бузова поссорилась со своей сестрой Анной, и домой девушки возвращались одним рейсом, но в разных салонах. Ольга летела бизнес-классом, а ее сестра — экономом.