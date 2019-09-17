О недоработках регионов Урала по нацпроектам доложено в администрацию президента

Николай Цуканов анонсироваол продолжение турне по регионам УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов доложил в администрацию президента о выявленных недоработках в реализации национальных проектов. Об этом глава округа сказал 17 сентября на заседании совета по экономической политике при полпреде президента РФ в УрФО.

«Отмечается негативная динамика количества фермерских хозяйств. Встает вопрос об исполнении поставленных целей. Напомню, что по этим результатам будет оцениваться наша деятельность. Показатели нацпроекта заложены в систему оценки деятельности губернаторов. Информация о выявленных недостатках и протокольное решение направлено руководству АП РФ, а также федеральные министерства и ведомства», — рассказал полпред президента

Цуканов напомнил, что в рамках контроля за реализацией национальных проектов в июле—августе он провел выездные совещания в Челябинской и Курганской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, привлекая к работе федеральные органы исполнительной власти, сенаторов Совета Федерации, представителей бизнеса, общественных объединений и организаций.

До конца года Цуканов планирует объехать три оставшихся региона и «продолжить эту практику в следующем году».