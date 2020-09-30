Самолеты не пускают в Пермь из-за густого тумана. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Вместо посадки в Перми самолет из Казани улетел в обратном направлении и приземлился в Ижевске Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Самолет из Казани, следовавший в Пермь, не смог совершить посадку в городе и был вынужден улететь в Ижевск. Пресс-служба пермского аэропорта сообщает, что из-за густого тумана над городом также задерживается рейс из Москвы.

«Рейс ЮВ — 575 из Казани должен был прибыть в Пермь в 9:20, чтобы далее продолжить полет в Ноябрьск. После нескольких кругов над городом самолет был перенаправлен на запасной аэродром в Ижевск», — сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

Из Москвы (рейс СУ-1200) самолет даже не стал взлетать и экипаж дожидается улучшения погодных условий в Перми. Также задерживаются вылеты двух рейсов из Перми — в Москву и Ноябрьск. Ожидается, что густой туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа.

Густой туман накрыл всю Пермь
Фото: Ритис Бараускас

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...