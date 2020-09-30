Самолет из Казани, следовавший в Пермь, не смог совершить посадку в городе и был вынужден улететь в Ижевск. Пресс-служба пермского аэропорта сообщает, что из-за густого тумана над городом также задерживается рейс из Москвы.
«Рейс ЮВ — 575 из Казани должен был прибыть в Пермь в 9:20, чтобы далее продолжить полет в Ноябрьск. После нескольких кругов над городом самолет был перенаправлен на запасной аэродром в Ижевск», — сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».
Из Москвы (рейс СУ-1200) самолет даже не стал взлетать и экипаж дожидается улучшения погодных условий в Перми. Также задерживаются вылеты двух рейсов из Перми — в Москву и Ноябрьск. Ожидается, что густой туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа.
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