Николай Брыкин (на фото справа) выдвинется в Госдуму по одномандатному округу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин намерен осенью 2021 года войти в новый созыв федерального парламента. Парламентарий подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании ЕР, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения «Единой России». Ранее о выдвижении Брыкина сообщал источник агентства в федеральном руководстве партии.

«Николай Брыкин зарегистрирован в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ», — рассказали в пресс-службе. Депутат будет выдвигаться по одномандатному округу №185 (Тюменский).

В 2016 году победу в 185 округе одержал единоросс Эрнест Валеев. Но в новый созыв Госдумы ветеран тюменской политики решил избираться по списку, сославшись на возраст.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Государственную думу намечены на 19 сентября.