В ЕР раскрыли имя нового кандидата в Госдуму от Тюмени. Инсайд URA.RU подтвердился

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Николай Брыкин (на фото справа) выдвинется в Госдуму по одномандатному округу Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин намерен осенью 2021 года войти в новый созыв федерального парламента. Парламентарий подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании ЕР, сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения «Единой России». Ранее о выдвижении Брыкина сообщал источник агентства в федеральном руководстве партии.

«Николай Брыкин зарегистрирован в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ», — рассказали в пресс-службе. Депутат будет выдвигаться по одномандатному округу №185 (Тюменский).

В 2016 году победу в 185 округе одержал единоросс Эрнест Валеев. Но в новый созыв Госдумы ветеран тюменской политики решил избираться по списку, сославшись на возраст.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Государственную думу намечены на 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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