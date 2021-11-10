Губернаторы Кургана и Тюмени договорились о судьбе 170 млн рублей

Губернаторы Вадим Шумков (слева) и Александр Моор (справа) договорились о выделении средств из бюджета Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернаторы Александр Моор и Вадим Шумков подписали дополнительное соглашение, согласно которому Тюменская область в 2022 году готова выделить Курганской области более 170 млн рублей для реконструкции сетей канализации. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU.

«Правительство Тюменской области в лице губернатора Александра Моора, и правительство Курганской области в лице губернатора Вадима Шумкова, заключили допсоглашение о предоставлении субсидии. Из бюджета Тюменской области бюджету Курганской области в 2022 году будет выделено не более 171 млн рублей», — таков текст документа, который в конце октября подписали главы двух регионов УрФО.

Первоначально соглашение было заключено между двумя субъектами в 2019 году. Тюменская область обязалась выделить Кургану 450,7 млн рублей на модернизацию объектов водоотведения в 2020—2021 годах. Согласно документу, Тюмень должна была покрывать лишь фактически понесенные расходы: в первый год — не более 248,8 млн, во второй — не больше 201,8 млн рублей.

Однако освоить эти деньги не удалось. В 2020 году Курганская область получила от Тюмени не многим больше 100 млн рублей, так как не все работы удалось выполнить из-за пандемии коронавируса. Строительство перенесли на текущий и 2022 годы. Именно поэтому сейчас понадобилось перераспределить средства и заключить допсоглашение.

По итогу общая сумма субсидии останется такой же, однако реализуют ее не только в этом, но и в следующем году. В частности, средства пойдут на реконструкцию КНС-14 в Заозерном районе Кургана, модернизацию коллектора по улице Куйбышева, и строительство канализационной станции в Восточном районе.

На эти цели из бюджета Тюменской области направят порядка 179 млн рублей в 2021-м, и более 170 млн рублей в 2022 году. В ближайшее время дополнительное соглашение вынесут на утверждение депутатов Тюменской областной думы.