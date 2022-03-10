Генпрокуратура РФ вынудила вдвое снизить цены на COVID-тесты. О проблеме писало URA.RU

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Проверки прошли в лабораториях медицинских учреждений и центров Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Цены на тесты на COVID-19 снизились вдвое в аптеках Москвы и в регионах России после прокурорских проверок. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. О проблеме с завышенной стоимостью тестов на коронавирус ранее рассказывало URA.RU.

«В истекшем месяце прокурорами пресечены факты установления экономически необоснованной стоимости тест-систем на COVID-19. Так, благодаря прокурорскому вмешательству в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45-57%. В Санкт-Петербурге 143 аптеки снизили цены на 8-15%, в Московской области — на 10-20%. Подобного результата удалось достичь прокурорам в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях и в других регионах страны», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура проверит обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные клиники, также эксперты исследуют цены на тест-системы в аптеках. URA.RU выпускало расследование о том, как бизнес наваривается на ПЦР-тестах для россиян.

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Цены на тесты на COVID-19 снизились вдвое в аптеках Москвы и в регионах России после прокурорских проверок. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. О проблеме с завышенной стоимостью тестов на коронавирус ранее рассказывало URA.RU. «В истекшем месяце прокурорами пресечены факты установления экономически необоснованной стоимости тест-систем на COVID-19. Так, благодаря прокурорскому вмешательству в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45-57%. В Санкт-Петербурге 143 аптеки снизили цены на 8-15%, в Московской области — на 10-20%. Подобного результата удалось достичь прокурорам в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях и в других регионах страны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура проверит обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные клиники, также эксперты исследуют цены на тест-системы в аптеках. URA.RU выпускало расследование о том, как бизнес наваривается на ПЦР-тестах для россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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