Генпрокуратура РФ вынудила вдвое снизить цены на COVID-тесты. О проблеме писало URA.RU

10 марта 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Проверки прошли в лабораториях медицинских учреждений и центров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Цены на тесты на COVID-19 снизились вдвое в аптеках Москвы и в регионах России после прокурорских проверок. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. О проблеме с завышенной стоимостью тестов на коронавирус ранее рассказывало URA.RU. «В истекшем месяце прокурорами пресечены факты установления экономически необоснованной стоимости тест-систем на COVID-19. Так, благодаря прокурорскому вмешательству в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45-57%. В Санкт-Петербурге 143 аптеки снизили цены на 8-15%, в Московской области — на 10-20%. Подобного результата удалось достичь прокурорам в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях и в других регионах страны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура проверит обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные клиники, также эксперты исследуют цены на тест-системы в аптеках. URA.RU выпускало расследование о том, как бизнес наваривается на ПЦР-тестах для россиян. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на тесты на COVID-19 снизились вдвое в аптеках Москвы и в регионах России после прокурорских проверок. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. О проблеме с завышенной стоимостью тестов на коронавирус ранее рассказывало URA.RU. «В истекшем месяце прокурорами пресечены факты установления экономически необоснованной стоимости тест-систем на COVID-19. Так, благодаря прокурорскому вмешательству в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45-57%. В Санкт-Петербурге 143 аптеки снизили цены на 8-15%, в Московской области — на 10-20%. Подобного результата удалось достичь прокурорам в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях и в других регионах страны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура проверит обоснованность цен ПЦР-тестов на COVID. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные клиники, также эксперты исследуют цены на тест-системы в аптеках. URA.RU выпускало расследование о том, как бизнес наваривается на ПЦР-тестах для россиян.