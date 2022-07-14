В Челябинске и Кургане из-за жары ограничили движение по дорогам

14 июля 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

В Челябинской и Курганской областях «дальнобойщиков» остановили до 20:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В связи с аномальной жарой в Курганской и Челябинской областях 14 июля запретили движение большегрузного транспорта по ряду федеральных трасс. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «С 13:00 (время местное) в связи с дневной температурой свыше плюс 32 градусов введено временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих грузоперевозки по автодорогам федерального значения в Челябинской и Курганской областях. Оно будет действовать до 20:00», — пояснили в пресс-службе ведомства. Запрет на движение большегрузов действует на федеральных трассах: М-5 «Урал» на участке с 1796 км по 1871 км;

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км;

А-310 (Челябинск — Троицк) на участке с 16 км по 146 км;

Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км по 465 км;

Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км;

Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган) на участке с 125 км по 356 км. Контролировать соблюдение запрета будут сотрудники ГИБДД. Подрядные организации будут поливать проезжую часть, чтобы предотвратить деформацию асфальта. Аномальная жара на Урале со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 и более градусов ожидается 13, 14, 15 и 16 июля. Так, 15 июля термометры в Челябинской области будут показывать до 37 градусов, схожая погода ожидается и в Курганской области.

В связи с аномальной жарой в Курганской и Челябинской областях 14 июля запретили движение большегрузного транспорта по ряду федеральных трасс. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «С 13:00 (время местное) в связи с дневной температурой свыше плюс 32 градусов введено временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих грузоперевозки по автодорогам федерального значения в Челябинской и Курганской областях. Оно будет действовать до 20:00», — пояснили в пресс-службе ведомства. Запрет на движение большегрузов действует на федеральных трассах: Контролировать соблюдение запрета будут сотрудники ГИБДД. Подрядные организации будут поливать проезжую часть, чтобы предотвратить деформацию асфальта. Аномальная жара на Урале со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 и более градусов ожидается 13, 14, 15 и 16 июля. Так, 15 июля термометры в Челябинской области будут показывать до 37 градусов, схожая погода ожидается и в Курганской области.