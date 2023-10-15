Ройзман* начал узнавать о родственных связях с Суровикиным

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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман не смог прокомментировать слухи о родственных связях с генералом Фото:

В telegram-каналах появилась информация о том, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) является троюродным братом экс-главкома ВКС РФ, генерала армии России Сергея Суровикина. Отмечается, что данную информацию распространил некий Демьян Кудрявцев. Однако сам Ройзман не смог это прокомментировать.

«Я не знаю об этом. Мне уже несколько человек написали, но я никак не могу это прокомментировать», — ответил Ройзман изданию MSK1. Он добавил, что спросил об этом родственников, но они также ничего не слышали.

URA.RU пыталось связаться с Ройзманом. На звонок корреспондента агентства никто не ответил.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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В telegram-каналах появилась информация о том, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) является троюродным братом экс-главкома ВКС РФ, генерала армии России Сергея Суровикина. Отмечается, что данную информацию распространил некий Демьян Кудрявцев. Однако сам Ройзман не смог это прокомментировать. «Я не знаю об этом. Мне уже несколько человек написали, но я никак не могу это прокомментировать», — ответил Ройзман изданию MSK1. Он добавил, что спросил об этом родственников, но они также ничего не слышали. URA.RU пыталось связаться с Ройзманом. На звонок корреспондента агентства никто не ответил. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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