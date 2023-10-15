Ройзман* начал узнавать о родственных связях с Суровикиным

15 октября 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман не смог прокомментировать слухи о родственных связях с генералом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В telegram-каналах появилась информация о том, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) является троюродным братом экс-главкома ВКС РФ, генерала армии России Сергея Суровикина. Отмечается, что данную информацию распространил некий Демьян Кудрявцев. Однако сам Ройзман не смог это прокомментировать. «Я не знаю об этом. Мне уже несколько человек написали, но я никак не могу это прокомментировать», — ответил Ройзман изданию MSK1. Он добавил, что спросил об этом родственников, но они также ничего не слышали. URA.RU пыталось связаться с Ройзманом. На звонок корреспондента агентства никто не ответил. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

В telegram-каналах появилась информация о том, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) является троюродным братом экс-главкома ВКС РФ, генерала армии России Сергея Суровикина. Отмечается, что данную информацию распространил некий Демьян Кудрявцев. Однако сам Ройзман не смог это прокомментировать. «Я не знаю об этом. Мне уже несколько человек написали, но я никак не могу это прокомментировать», — ответил Ройзман изданию MSK1. Он добавил, что спросил об этом родственников, но они также ничего не слышали. URA.RU пыталось связаться с Ройзманом. На звонок корреспондента агентства никто не ответил. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.