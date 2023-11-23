Financial Times: ВСУ вынуждены обезвреживать минные поля голыми руками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВСУ приходится обезвреживать мины голыми руками, заявил Денис Шиыгаль Фото:

Украинским саперам приходится обезвреживать минные заграждения, которые РФ установили во время киевского контрнаступления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — подчеркнул Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times. До этого украинские солдаты неоднократно отмечали, что не могут справиться с обороной РФ.

Украина с 4 июня начала проводить контрнаступление. Западные СМИ стали затрагивать тему обороны РФ в своих материалах еще летом. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. ВСУ не успевают обезвреживать данные поля. В Польше подытоживали, что такая тактика полностью разрушила украинское контрнаступление, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинским саперам приходится обезвреживать минные заграждения, которые РФ установили во время киевского контрнаступления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — подчеркнул Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times. До этого украинские солдаты неоднократно отмечали, что не могут справиться с обороной РФ. Украина с 4 июня начала проводить контрнаступление. Западные СМИ стали затрагивать тему обороны РФ в своих материалах еще летом. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. ВСУ не успевают обезвреживать данные поля. В Польше подытоживали, что такая тактика полностью разрушила украинское контрнаступление, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...