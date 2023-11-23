Financial Times: ВСУ вынуждены обезвреживать минные поля голыми руками

23 ноября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

ВСУ приходится обезвреживать мины голыми руками, заявил Денис Шиыгаль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинским саперам приходится обезвреживать минные заграждения, которые РФ установили во время киевского контрнаступления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — подчеркнул Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times. До этого украинские солдаты неоднократно отмечали, что не могут справиться с обороной РФ. Украина с 4 июня начала проводить контрнаступление. Западные СМИ стали затрагивать тему обороны РФ в своих материалах еще летом. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. ВСУ не успевают обезвреживать данные поля. В Польше подытоживали, что такая тактика полностью разрушила украинское контрнаступление, передает RT.

Украинским саперам приходится обезвреживать минные заграждения, которые РФ установили во время киевского контрнаступления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — подчеркнул Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times. До этого украинские солдаты неоднократно отмечали, что не могут справиться с обороной РФ. Украина с 4 июня начала проводить контрнаступление. Западные СМИ стали затрагивать тему обороны РФ в своих материалах еще летом. Высокую плотность минных заграждений отмечали в Запорожской области. ВСУ не успевают обезвреживать данные поля. В Польше подытоживали, что такая тактика полностью разрушила украинское контрнаступление, передает RT.