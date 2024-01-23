Тюменские ученые доказали, что свет от смартфона способствует ожирению

Профессор ТМУ Губин: использование гаджетов ночью нарушает метаболизм
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Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, телефон, смартфон, мобильник, мобильный, мобильный телефон, телефон в руках, смартфон в руке
Свет от телефона препятствует выработке мелатонина, что приводит к метаболическим нарушениям Фото:

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) доказали, что синий свет, который вырабатывают гаджеты, в вечернее время способствует развитию ожирения. Так происходит из-за того, что свет этого спектра препятствует выработке мелатонина, а это нарушает метаболизм, рассказал профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.

«На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», — сказано в научной работе Губина.

Автор отмечает, что свет синего спектра опасен только в вечернее и ночное время суток, днем он наоборот — полезен. В исследовании участвовали жители Арктической зоны — Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя.

На заседании комиссии Минобрнауки России ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров рассказал о разработках вуза в рамках программы «Приоритет 2030». Тюменские ученые создали уникальный аппарат для реабилитации пациентов с нарушением мозгового кровообращения и провели ряд значимых исследований.

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Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) доказали, что синий свет, который вырабатывают гаджеты, в вечернее время способствует развитию ожирения. Так происходит из-за того, что свет этого спектра препятствует выработке мелатонина, а это нарушает метаболизм, рассказал профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин. «На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», — сказано в научной работе Губина. Автор отмечает, что свет синего спектра опасен только в вечернее и ночное время суток, днем он наоборот — полезен. В исследовании участвовали жители Арктической зоны — Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя. На заседании комиссии Минобрнауки России ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров рассказал о разработках вуза в рамках программы «Приоритет 2030». Тюменские ученые создали уникальный аппарат для реабилитации пациентов с нарушением мозгового кровообращения и провели ряд значимых исследований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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