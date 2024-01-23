Тюменские ученые доказали, что свет от смартфона способствует ожирению

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) доказали, что синий свет, который вырабатывают гаджеты, в вечернее время способствует развитию ожирения. Так происходит из-за того, что свет этого спектра препятствует выработке мелатонина, а это нарушает метаболизм, рассказал профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.
«На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», — сказано в научной работе Губина.
Автор отмечает, что свет синего спектра опасен только в вечернее и ночное время суток, днем он наоборот — полезен. В исследовании участвовали жители Арктической зоны — Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя.
На заседании комиссии Минобрнауки России ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров рассказал о разработках вуза в рамках программы «Приоритет 2030». Тюменские ученые создали уникальный аппарат для реабилитации пациентов с нарушением мозгового кровообращения и провели ряд значимых исследований.
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