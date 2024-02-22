ВСУ уничтожили скопление российских военных на полигоне в Донбассе

22 февраля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов опроверг сообщения украинской пропаганды о большом количестве погибших в результате удара ВСУ Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия потеряла бойцов 29 армии Минобороны РФ в результате удара ВСУ по полигону на донецком направлении. Об этом сообщает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Записываю видео по поводу мрачных событий, которые произошли у нас на донецком направлении по факту гибели и получения ранений наших бойцов 29 армии МО РФ. <…> Хочу отметить, что как бы [ЦИПсО] не разбрасывала информацию, перекручивая и выкручивая ее. Конечно, сотен и тысяч погибших нет», — написал Апти Алаудинов в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что каждый погибший являлся героем и ценным бойцом для армии России. Блогер и военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что удар ВСУ был «мастерски продуман». «Вначале они ударили одним фугасным „хаймерсом“ по месту предполагаемого скопления, а потом, спустя несколько секунд, еще тремя „кассетными“», — пишет он у себя в telegram-канале . Подоляка подчеркивает, что не стоит недооценивать хитрость и находчивость украинских военных. Также он призвал командиров российской армии обратить внимание на эту тактику противника, чтобы предотвратить потери в будущем. URA.RU направило официальный запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. После получения ответ будет опубликован. Ранее в украинских telegram-каналах появились кадры удара ВСУ по российским бойцам в ДНР. СМИ сообщали, что украинские боевики нанесли удар по российскому полигону из РСЗО Himars. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия потеряла бойцов 29 армии Минобороны РФ в результате удара ВСУ по полигону на донецком направлении. Об этом сообщает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Записываю видео по поводу мрачных событий, которые произошли у нас на донецком направлении по факту гибели и получения ранений наших бойцов 29 армии МО РФ. <…> Хочу отметить, что как бы [ЦИПсО] не разбрасывала информацию, перекручивая и выкручивая ее. Конечно, сотен и тысяч погибших нет», — написал Апти Алаудинов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что каждый погибший являлся героем и ценным бойцом для армии России. Блогер и военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что удар ВСУ был «мастерски продуман». «Вначале они ударили одним фугасным „хаймерсом“ по месту предполагаемого скопления, а потом, спустя несколько секунд, еще тремя „кассетными“», — пишет он у себя в telegram-канале. Подоляка подчеркивает, что не стоит недооценивать хитрость и находчивость украинских военных. Также он призвал командиров российской армии обратить внимание на эту тактику противника, чтобы предотвратить потери в будущем. URA.RU направило официальный запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. После получения ответ будет опубликован. Ранее в украинских telegram-каналах появились кадры удара ВСУ по российским бойцам в ДНР. СМИ сообщали, что украинские боевики нанесли удар по российскому полигону из РСЗО Himars. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не было.