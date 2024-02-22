ВСУ уничтожили скопление российских военных на полигоне в Донбассе

Россия потеряла бойцов 29 армии Минобороны РФ в результате удара ВСУ по полигону на донецком направлении. Об этом сообщает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Записываю видео по поводу мрачных событий, которые произошли у нас на донецком направлении по факту гибели и получения ранений наших бойцов 29 армии МО РФ. <…> Хочу отметить, что как бы [ЦИПсО] не разбрасывала информацию, перекручивая и выкручивая ее. Конечно, сотен и тысяч погибших нет», — написал Апти Алаудинов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что каждый погибший являлся героем и ценным бойцом для армии России.
Блогер и военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что удар ВСУ был «мастерски продуман». «Вначале они ударили одним фугасным „хаймерсом“ по месту предполагаемого скопления, а потом, спустя несколько секунд, еще тремя „кассетными“», — пишет он у себя в telegram-канале. Подоляка подчеркивает, что не стоит недооценивать хитрость и находчивость украинских военных. Также он призвал командиров российской армии обратить внимание на эту тактику противника, чтобы предотвратить потери в будущем.
URA.RU направило официальный запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. После получения ответ будет опубликован.
Ранее в украинских telegram-каналах появились кадры удара ВСУ по российским бойцам в ДНР. СМИ сообщали, что украинские боевики нанесли удар по российскому полигону из РСЗО Himars. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не было.
Россия потеряла бойцов 29 армии Минобороны РФ в результате удара ВСУ по полигону на донецком направлении. Об этом сообщает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Записываю видео по поводу мрачных событий, которые произошли у нас на донецком направлении по факту гибели и получения ранений наших бойцов 29 армии МО РФ. <…> Хочу отметить, что как бы [ЦИПсО] не разбрасывала информацию, перекручивая и выкручивая ее. Конечно, сотен и тысяч погибших нет», — написал Апти Алаудинов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что каждый погибший являлся героем и ценным бойцом для армии России. Блогер и военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что удар ВСУ был «мастерски продуман». «Вначале они ударили одним фугасным „хаймерсом“ по месту предполагаемого скопления, а потом, спустя несколько секунд, еще тремя „кассетными“», — пишет он у себя в telegram-канале. Подоляка подчеркивает, что не стоит недооценивать хитрость и находчивость украинских военных. Также он призвал командиров российской армии обратить внимание на эту тактику противника, чтобы предотвратить потери в будущем. URA.RU направило официальный запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. После получения ответ будет опубликован. Ранее в украинских telegram-каналах появились кадры удара ВСУ по российским бойцам в ДНР. СМИ сообщали, что украинские боевики нанесли удар по российскому полигону из РСЗО Himars. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ не было.