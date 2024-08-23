На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

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Персонал ЗАЭС готов к любому развитию событий, заявили в пресс-службе станции
Персонал ЗАЭС готов к любому развитию событий, заявили в пресс-службе станции Фото:

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключили высоковольтную линию «Ферросплавная-1». Об этом рассказали в пресс-службе станции.

«На ЗАЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ „Ферросплавная -1“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская», нарушений безопасности не зафиксировано.

Персонал, согласно сообщению, готов к реагированию. Все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в «холодном останове». Оборудование обслуживается по регламентам при строгом контроле радиационной безопасности. Радиационный фон на станции нормальный и не превышает естественные значения, заключили в пресс-службе.

12 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар в результате атаки ВСУ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что загорелись охладительные системы станции. Мария Захарова назвала атаку ядерным террором и призвала главу МАГАТЭ отреагировать.

Атака была совершена с использованием дрона-камикадзе, нанесшего значительные повреждения инфраструктуре станции, включая градирню. МАГАТЭ также подтвердило, что Россия непричастна к инциденту, передает Life. В агентстве сообщили об ухудшении безопасности на ЗАЭС, сообщает 360.ru.

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На Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключили высоковольтную линию «Ферросплавная-1». Об этом рассказали в пресс-службе станции. «На ЗАЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ „Ферросплавная -1“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская», нарушений безопасности не зафиксировано. Персонал, согласно сообщению, готов к реагированию. Все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в «холодном останове». Оборудование обслуживается по регламентам при строгом контроле радиационной безопасности. Радиационный фон на станции нормальный и не превышает естественные значения, заключили в пресс-службе. 12 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар в результате атаки ВСУ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что загорелись охладительные системы станции. Мария Захарова назвала атаку ядерным террором и призвала главу МАГАТЭ отреагировать. Атака была совершена с использованием дрона-камикадзе, нанесшего значительные повреждения инфраструктуре станции, включая градирню. МАГАТЭ также подтвердило, что Россия непричастна к инциденту, передает Life. В агентстве сообщили об ухудшении безопасности на ЗАЭС, сообщает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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