Пермский губернатор Махонин обратился с особой просьбой к директору курганского оборонного завода

Махонин попросил «Курганприбор» создать индустриальный парк на пермском заводе
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Махонин попросил «Курганприбор» сделать на пермском заводе «ЗиД» индустриальный парк
Махонин попросил «Курганприбор» сделать на пермском заводе «ЗиД» индустриальный парк Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к генеральному директору оборонного предприятия «Курганприбор» Федору Колосовникову с просьбой создать на территории завода «ЗиД» территорию опережающего развития или индустриальный парк. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор РФ, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Рассматривали вопрос по увеличению выпуска боеприпасов, который сейчас актуален для нашей страны. Кроме того, важно восстанавливать заводы, которые были в состоянии банкротства», — уточнил Муратов.

Также в ходе рабочей встречи на предприятии «ЗиД» присутствовали заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов и директор завода имени Дзержинского Константин Дьяконов. Губернатор Махонин отметил успехи пермского предприятия в выполнении гособоронзаказа и пообещал помочь с подготовкой кадров. 

АО «НПО „Курганприбор“ специализируется на производстве капсюльных втулок и взрывателей для артиллерийских выстрелов, танковых выстрелов, ракетных систем и авиационного вооружения сухопутных войск и военно-морского флота. Предприятие занимает лидирующие позиции на рынке взрывателей в России с долей в 60%.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к генеральному директору оборонного предприятия «Курганприбор» Федору Колосовникову с просьбой создать на территории завода «ЗиД» территорию опережающего развития или индустриальный парк. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сенатор РФ, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов. «Рассматривали вопрос по увеличению выпуска боеприпасов, который сейчас актуален для нашей страны. Кроме того, важно восстанавливать заводы, которые были в состоянии банкротства», — уточнил Муратов. Также в ходе рабочей встречи на предприятии «ЗиД» присутствовали заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов и директор завода имени Дзержинского Константин Дьяконов. Губернатор Махонин отметил успехи пермского предприятия в выполнении гособоронзаказа и пообещал помочь с подготовкой кадров.  АО «НПО „Курганприбор“ специализируется на производстве капсюльных втулок и взрывателей для артиллерийских выстрелов, танковых выстрелов, ракетных систем и авиационного вооружения сухопутных войск и военно-морского флота. Предприятие занимает лидирующие позиции на рынке взрывателей в России с долей в 60%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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