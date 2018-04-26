На детях из «Уральской Рублевки» поставили эксперимент

20:49 26 апреля 2018 0

Испытания новой системы провели в семи сысертских школах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области хотят внедрить систему экономии воды. Как считают разработчики проекта, с ним регион сможет экономить на природных ресурсах более двух миллиардов рублей в год. Нововведение уже испробовали на жителях «Уральской Рублевки». Власти города рассказали об итогах.

Технологию разработала российская компания «Квантум Электрик Директ». По словам авторов проекта, он позволяет сократить расход природной воды и сброс стоков нечистот от 30% до 70%, снизить расходы энергии на нагрев воды до 30%, на 50% — потребление электроэнергии в пищеблоках и уменьшить выбросы СО2 в атмосферу. В «Квантум» уверяют, что цена на их продукт в десять раз ниже европейских аналогов.

В основе метода — использование водосберегающих приборов (экораторов, мембран, рассеивающих воду, ограничителей смыва) и энергоэффективных конфорок, которые монтируются в электропечи. Компания хочет оснастить таким оборудованием административные здания, школы, детские сады и больницы Свердловской области. По словам разработчиков, при затратах в 653 млн рублей экономия бюджета на водоснабжении в год составит 2,370 млрд рублей.

Расходы природной воды с новой технологией могут сократиться до 70 процентов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Накануне, 25 апреля, возможность введения такой системы обсудили на площадке Уральской торгово-промышленной палаты. Инициатор проекта Кирилл Чинцов заявил на мероприятии, что компания уже провела работу по сертификации, испытаниям, получению заключений по эффективности и патентованию. «Действующие производства оборудования располагаются в Краснодарском крае и в Ростовской области», — добавил Чинцов.

В Свердловской области компания предлагает сначала отработать механизм на нескольких пилотных программах в бюджетной сфере. При этом «Квантум» готов выступать в качестве инвестора или соинвестора в проектах по оснащению учреждений энергосберегающим оборудованием. Потребители будут расплачиваться по энергосервисному контракту по принципу отложенных платежей — из сэкономленных на сокращении потребления ресурсов средств.

Эксперимент с внедрением такой системы уже провели в Сысерти. Водосберегающее оборудование в конце января было установлено в семи школах. На заседании в УТПП привели данные независимого аудита. Согласно нему Сысерть, таким образом, сэкономит 546 тысяч рублей в год. При этом один объект уже полностью окупил инвестиции в оснащение оборудованием (они составляют менее 100 тыс. рублей).

Мэр города Дмитрий Нисковских подтвердил, что власти «получили положительный эффект». «Это проект в интересах экологии, сберегающий природу, и в интересах бюджета. Сэкономленные денежные ресурсы можно направить на важные для города дела, — сказал Дмитрий Нисковских. — Наше муниципальное образование готово идти дальше, и сегодня мы ведем переговоры о повышении эффективности теплоснабжения».

Новый проект поддерживают и представители бизнеса, и власти Фото: пресс-служба КРСУ

Особо проект может быть актуален для крупных предприятий, которые уже «ревут» от расходов на энергоресурсы, заметил президент УТПП Андрей Беседин. Он отметил, что система позволит сократить количество вредных веществ, которые попадают в природу вместе со стоками. «Корпорация развития Среднего Урала, в случае внедрения программы, готова подобрать для инициатора площадку под локализацию производства», — заявил генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.

Проект также поддерживает Свердловское отделение общественной организации «Деловая Россия», членом которой является «Квантум Электрик Директ».

По решению участников круглого стола проект по внедрению технологий энергосбережения будет представлен на рассмотрение в правительство Свердловской области. Наблюдатели отмечают, что против проекта могут выступить предприятия, которые занимаются водоснабжением. Ведь для них снижение потребления означает потерю выручки. Однако, как утверждают разработчики, готовится выгодное предложение для таких организаций. Оно позволит им сократить расходы на подачу водных ресурсов и решит проблемы, связанные с пиковыми нагрузками.