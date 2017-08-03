10:33 03 августа 2017 0

В Озерском суде началось оглашение приговора Константину Цыбко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К Озерскому городскому суду, где 3 августа, в четверг, оглашают приговор челябинскому экс-сенатору Константину Цыбко, подъехал спецназ судебных приставов, передает корреспондент «URA.RU». После нападения «банды ГТА» на Московский областной суд во всех судах России усилены меры безопасности. Также рядом дежурят скорая помощь и «автозак» для перевозки заключенных.

Освещать приговор приехали представители более двух десятков СМИ, в том числе федеральных. Из-за повышенного интереса со стороны прессы, процесс перенесли в самый большой судебный зал. У здания проходит пикет, организованный руководителем молодежной общественной палаты Озерска Андреем Васильевым. Организатор пикета заявил, что если Цыбко оправдают, он лично перед ним извинится. Так как оглашение займет длительное время и может затянуться до 4 августа, судья позволила всем сидеть.

Константин Цыбко обвиняется в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и бизнесмена-строителя Олега Лакницкого. Экс-сенатор приехал на оглашение приговора без вещей, только с легким кейсом, так как надеется на положительное для себя решение. Цыбко заявляет, что его оговорили: во время судебного разбирательства он вскрыл массу фальсификаций доказательств и полагает, что силовики хотят снять с себя ответственность за накопившийся ком из нестыковок и подлогов, переложив ответственность на суд.

В зале дежурят четыре вооруженных пристава. Гособвинение представляют зампрокурора региона Евгений Саломатов и сотрудница облпрокуратуры Галина Чеблакова.

Инцидент в Московском облсуде произошел во вторник, 1 августа. В момент сопровождения членов банды в зал суда, один из злоумышленников напал в лифте на конвоиров и завладел их оружием. «Банда ГТА» совершила серию убийств на трассах Подмосковья в период с 2012 по 2014 год. По версии следствия, на счету подозреваемых 17 жертв.