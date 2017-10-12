Актриса из Перми Светлана Пермякова, ставшая звездой сериала «Интерны», вновь экспериментирует с образом. На своей странице в Instagram она выложила новое фото, вызвав восхищение многочисленных поклонников.
Актриса сменила прическу, выбрала для себя смелый наряд состоящий из кожаных легинсов, черной блузы и кремовых туфлей на каблуке. Свой образ Светлана дополнила цепочкой с подвеской в виде совы.
«Великолепная, стильная и невероятно сексуальная», «Светочка вы просто шикарно выглядите — так держать наша золотая», «Какая Вы красивая! Вам очень идет», «Как, вообще не узнать, классно, мега супер!», «Чудесно выглядите, барышня», — оценили образ поклонники актрисы.
Напомним. что несколько лет назад Светлана Пермякова сильно похудела. С тех пор она старается менять свои образы. Летом она поразила пользователей Сети, примерив платье-комбинацию для спектакля екатеринбургского драматурга Николая Коляды «Мурлин Мурло».