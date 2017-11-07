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07 ноября 2017
Главные новости 
09:00  07 ноября 2017 1

Кадыров о слабоумии Зюганова, уральский психопат с ножом, Samsung высмеял фанатов Apple. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Памятники революции. Курган, октябрьская революция, праздник октября
7 ноября 2017 года отмечают 100-летие со дня Октябрьской революцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 7 ноября, вторник. Мы подготовили для вас самые интересные и важные новости к этому часу:

Агентство политических и экономических коммуникаций пришло к выводу, что при смене губернаторов в конце сентября, Кремль меньше, чем прежде обращал внимание на желания региональной элиты. Эксперты утверждают, федеральная власть стала куда жестче.

Спор между Кадыровым и главой КПРФ набирает обороты. После заявления Зюганова о том, что захоронение Ленина вызовет массовые беспорядки, глава Чечни Кадыров сказал о развитии старческого слабоумия у главного коммуниста страны. Эксперты не смогли пройти мимо публичного конфликта и высказали своё мнение на этот счёт.

Автор бестселлера «Вся кремлевская рать» Михаил Зыгарь написал новую книгу о революции 1917. Как шоферы влияли на историю вместе с императором, и кто в обществе задает атмосферу ненависти — в интервью «URA.RU».

Психопат с ножом, зверски убивший в Свердловской области двух женщин, набросился на автомобиль, пробив стекло. Происшествие попало на камеру видеорегистратора.

Компания Samsung высмеяла фанатов Apple в рекламе нового смартфона: в ролике показывается привязанность фанатов к iPhone, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Видео быстро набрало популярность.

В честь празднования 100-летия революции мы приготовили для вас ИГРУ. Почувствуйте себя настоящими революционерами и совершите переворот! Вперед, товарищи!

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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