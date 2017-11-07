03:16 07 ноября 2017 0

Глава Чечни уверенно держится в федеральной повестке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публичный спор главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова о захоронении Ленина имеет четкую политическую цель перед президентскими выборами. Таким мнением с «URA.RU» поделился директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Власть перед президентскими выборами пытается заполнить политическую повестку и смотрит, как на определенные темы реагирует население. Рамзан Кадыров давно выступает в качестве политика на федеральном уровне и в данном случае он подхватил тему, которую до этого вела Ксения Собчак. История с возможным захоронением Ленина всегда вызывает живой отклик среди населения. На протяжении последних лет 15 ее поднимают регулярно. И коммунисты со своей стороны всегда реагируют болезненно, защищая свои идеалы, порой вынужденно вступают в спор, занимая традиционную позицию. Так что, в данном случае речь идет не об аппаратном конфликте, а формировании повестки в предвыборный период», — отметил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается редактор отдела политики журнала «Эксперт» Николай Силаев.

«Как мы помним, первой тему Ленина затронула Собчак. Возможно, штабу Собчак зачем-то понадобилась дымовая завеса в виде этой темы, а Зюганов, как известно, никогда не оставляет без ответа предложения похоронить Ленина. Кадыров же не упускает случая высказаться, подкрепляя так свои претензии на роль федерального политика. Забавно, что ситуативно содержание его высказывания совпало с содержанием высказывания Собчак. Курьезно, когда либералы и ультраконсерваторы говорят одинаково. То, что предметом высказывания оказался Ленин, на мой взгляд, всего лишь случайность», — отметил собеседник агентства.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак предложила организовать в стране референдум по поводу захоронения тела Владимира Ленина. С ней неожиданно согласился Рамзан Кадыров, который в своем телеграмме заявил, что «довольно глазеть на труп». «За» высказалась и депутат Госдумы Наталия Поклонская. Глава КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь раскритиковал «людей с Кавказа», которые «не чтят традиции советского народа». В ответ Кадыров заявил, что у Зюганова начинается старческое слабоумие.