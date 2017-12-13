Канада решила бойкотировать тюменский этап Кубка мира по биатлону

19:27 13 декабря 2017 0

Тюменцы раскупают билеты на международные соревнования Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сборная Канады по биатлону отказалась участвовать в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Канадцы сообщили, что решение о бойкоте принято из-за допинг-скандала с Россией.

Канадцев не устроило то, что Международный союз биатлонистов (IBU) якобы слишком мягко наказал Союз биатлонистов России за вскрывшиеся факты использования допинга, пишет «Вслух.ру». Президиум IBU, напомним, приостановил постоянное членство СБР, однако оставил за Тюменью, Уватом и Ханты-Мансийском право провести этапы Кубка мира.

Соревнования по биатлону пройдут на площадке центра «Жемчужина Сибири» с 22 по 25 марта. Как сообщало «URA.RU», за первый час продаж любители зимнего вида спорта раскупили более 2300 билетов. На трибуну «А» за первые сутки продаж разобрали все билеты.

Мировое сообщество обвиняет российские власти в создании государственной системы по подмене допинг-проб. Из-за допинг-скандала страну отстранили от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее. «Чистым» спортсменам разрешили соревноваться только под нейтральным флагом.