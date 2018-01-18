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18 января 2018
13:45  18 января 2018 4

Москвича, который мечтает жить в Тюмени, пугают комарами и морозами

Зима. Тюмень, мост влюбленных
Тюменцы нахваливают родной город, но не забывают и о минусахФото: Николай Бастриков © URA.RU

Уральцы активно обсуждают в соцсетях инициативу москвича переехать жить Тюмень. Виталий Пеньков рассказал подписчикам о трудной жизни в столице и решил напрямую поинтересоваться у горожан, действительно ли в Тюмени все так хорошо.

«Родственники зовут переехать в Тюмень. Все это связано с тем, что Москва — трудный город, квартиру почти нереально купить и жизнь складывается в работу и пробки. А у вас и цены на квартиры не огромные, и есть работа с высокими зарплатами. Работаю прорабом, и, говорят, у вас они хорошо зарабатывают, примерно 70 — 100 тысяч», — написал Пеньков на стене в паблике «Тюмень».

«Не знаю насчет зарплаты, но здесь лучше, чем в Москве», — первым прокомментировал обращение тюменец Сергей Попов. «Понаедут из своей Москвы! Тюмень-то не резиновая!» — перефразировал известную присказку Сергей Имморталус. Его запись собрала несколько десятков лайков.

Основная масса пользователей позитивно отозвалась о родном городе: «Будешь сильно удивлен, переезжай, тебе все понравится… Город цветет и процветает, летом очень красивый… Парки и места для прогулок с детьми кругом, просто везде… Мне Тюмень нравится больше Москвы. Цены действительно поменьше, да и зима есть, а не вечная сырость и грязь… Люди здесь лучше, они более консервативные, менее развращенные, устои крепче, традиции. Да и тише здесь, конечно, суеты меньше, скорости ниже»,

«если вы не грезите о карьере президента России, конечно, то в Тюмени сделать карьеру проще, потому что специалисты ценятся больше», — пишут горожане.

Приезд представителей центрального аппарата ОНФ и экскурсия по объектам инфраструктуры города. Тюмень, парк, детская площадка
Горожане пишут, что в Тюмени нет недостатка в парках и местах для прогулок с детьми
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Часть подписчиков усомнилась в реальности обещанного прорабу размера зарплаты. «Разве что прорабом в Газпром, а так больше 30-40 не будет… Это куда устроитесь, сомневаюсь в 70 тысячах. В Тобольске это реальная зарплата… Если чертежи и сметную документацию читаете — то найдете зарплату такую, а если просто грибком стоять на площадке, то тысяч 40… Хорошая работа в Тюмени передается по наследству», — делятся мнениями пользователи соцсети.

Основными проблемами тюменцев, судя по их сообщениям, являются комары и морозы. «Рассчитывайте, что климат резче… Про комаров и мошку вам никто ничего не рассказал? Зимы нет (снега очень мало), лета нет (холодно, комары, мошка), на дорогах тонны соли… Есть большие минусы в зимний период», — предупреждают горожане Виталия Пенькова. Однако житель столицы уверяет, что его сюрпризы погоды не пугают, потому что он «коренной сибиряк по матери».

Дарья Казакова
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